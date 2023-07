Lo hizo su padre, el rey Guillermo de los Países Bajos. Lo hizo su hermana mayor, la princesa Amalia. Y ahora lo va a hacer la princesa Alexia de Holanda. ¿El qué? Nada. O más exactamente 'todo'. Después de graduarse del bachillerato en el internado UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido), el mismo en el que ha sido compañera de nuestra Princesa Leonor, la mediana de las hijas de los soberanos holandeses ya tiene un plan en mente para su futuro inmediato. Y este no pasa por la universidad ni por la formación militar (en principio solo reservada a la heredera)... No, ella se va a tomar un año sabático. Todo un mundo de posibilidades para hacer lo que ella desee.

"Quiero esperar un poco más para hacer planes de futuro. He vivido dos años llenos de acontecimientos, por lo que creo que lo mejor para mí ahora es tener un año sabático", ha revelado la princesa Alexia en una rueda de prensa tras el tradicional posado de verano de la Familia Real de los Países Bajos, con el que han dado por inaugurado oficialmente sus vacaciones estivales.

En esta ocasión, los reyes y sus hijas, Amalia, Alexia y Ariane, citaron a los medios en una playa de La Haya, la ciudad en la que viven, concretamente en la residencia de Huis ten Bosch. Vestidos de manera informal y bajo un intenso sol, los cinco mostraron su mejor sonrisa y actitud. Decimos cinco, cuando en realidad eran seis. Y es que en el posado no podía faltar su perrito, llamado Mambo, que es uno más en casa. De hecho, hasta tuvo su presentación oficial en las redes sociales con una foto y este mensaje: "El nuevo miembro de la familia".

Durante la sesión el perro corrió por la arena sin parar y acaparó una buena parte de la atención de las cámaras en brazos de la reina Máxima de Holanda, quien se derrite literalmente con su mascota.

Alexia de Holanda cumplió 18 años el pasado 26 de junio y con la mayoría de edad se abre otra etapa crucial ante ella. Aunque, eso sí, de momento no ha querido desvelar lo que va hacer durante el próximo año: "Tengo muchas ideas, pero todavía no tengo nada planeado. Me gustaría trabajar, viajar y hacer un poco de todo". Su referente más cercano, su hermana Amalia, estuvo haciendo eso precisamente, viajando y también ayudando como voluntaria en algunas ongs antes de empezar su periplo universitario en Ámsterdam.

Seguramente este verano disfrute de algunos días con los suyos en la residencia que poseen en la península de Kranidi, en Grecia. En otras ocasiones se ha visto a la Familia Real de los Países Bajos navegando en su yate y dándose refrescantes chapuzones. La pelirroja princesa Alexia de Holanda, vestida con camiseta, pantalón, ancho azul, cartera de mano, el pelo recogido en un moño y pendientes largos con tres corazones, es la más extrovertida y original de la familia.