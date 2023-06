Aitana Ocaña acaba de aterrizar en España tras su viaje a Islandia. Un país al que ha viajado acompañada de su actual pareja, Sebastián Yatra. Sin querer dar demasiados detalles de sus planes en ese país con el cantante colombiano, ha respondido: "Muchas gracias, es que ya sabéis que yo prefiero no hablar de estas cosas, lo siento". Lo cierto es que juntos han celebrado el 24 cumpleaños de la intérprete. No se pierda el vídeo para ver su respuesta cuando le preguntan por esta escapada romántica.

Vídeo: Europa Press

Hace unos días, a través de sus redes sociales, Aitana compartía una sincera carta con motivo de su aniversario. Uno muy especial, ya que era la primera vez que soplaba las velas de su tarta junto al colombiano. "Hoy es mi cumpleaños y he decidido escaparme. Después de muchos años, sabía que este iba a ser un cumpleaños diferente. Es verdad que yo por lo general siempre he sido una persona muy sensible/emocional pero supongo que a veces el cuerpo se preparara porque sabe que algo nuevo esta por llegar o qué sé yo. He decidido volver donde fui muy feliz, y aunque os suene raro, en 2015 Islandia quedó en mis recuerdos como el lugar donde más disfruté y aprendí con mi familia. Sabía que volvería, y siento que volveré más, es bonito cumplir los 24 aquí. Es raro pero, me siento muy conectada con este lugar", arrancaba diciendo.

"Sin duda este 2023 se me tatúa en mi corazón como un año de cambios. Me queda tanto por aprender, tanto por recorrer, sanar, celebrar, luchar, disfrutar… A veces la vida no es tan fácil como uno se imagina de pequeño, pero yo he tenido mucha suerte. Qué bonito es sentir todas las emociones y así saber que estamos vivos. Agradezco que los míos estén sanos, al final eso es lo más importante, y así poder disfrutar de toda una vida juntos", proseguía diciendo Aitana en su perfil oficial de Instagram. Asimismo, manifestaba su ilusión por arrancar su inminente gira por España y Latinoamérica: "Muero de ganas de empezar la gira en octubre en mi país, y poder seguir en noviembre y diciembre por México, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina. La música me da mucho, pero vosotros me dais más. Gracias por acogerme y quererme como lo hacéis, siempre siento vuestro amor aunque esté a muchos km de distancia. Gracias por todas las felicitaciones, siempre se agradece que se acuerden de tu cumpleaños".