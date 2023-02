Ainhoa Armentia responde a su polémica escapada con Iñaki Urdangarin

La reciente escapada de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia a la nieve ha causado un enorme revuelo. El ex de Iñaki Urdangarin y su actual pareja, que acaban de cumplir su primer aniversario juntos, disfrutaron juntos de un viaje exprés a la estación de esquí de Baqueira Beret. Sobre ello le han preguntado esta mañana a la analista contable. Y así ha respondido sobre su romántica estancia en la montaña...

Ainhoa Armentia ha reaparecido este viernes tras disfrutar de unos días de ocio practicando el deporte alpino con el que fuera as del balonmano. Tal y como se muestra en el vídeo, no desea pronunciarse sobre el asunto. Uno que ha dado mucho que hablar, ya que se ha dicho que el chalet en el que se hospedaron, situado en La Pleta, es el que frecuenta la Familia Real. Lo cierto es que esta casa -que "gestiona Casa Real", tal y como ha indicado la empresa encargada de la estación de Baqueira Beret a 'El programa de Ana Rosa'-, no necesariamente sería el lugar donde se habrían quedado.

Muchos se han preguntado en qué lugar han dormido Urdangarin y Armentia a su paso por Baqueira, pues muy cerca de donde han estado se encuentra el chalet que suelen frecuentar los miembros de la Familia Real. Sería algo bastante extraordinario que el exdeportista y su novia hayan podido tener acceso a este inmueble, dadas las circunstancias. Además, es un un privilegio que no le correspondería en absoluto dada su situación, pues está divorciado de la Infanta Cristina.

Curiosamente, el Rey Felipe ha llegado este viernes alrededor del mediodía de este viernes a este lugar para pasar allí el fin de semana. El monarca ha llegado a Baqueira rodeado de fuertes medidas de seguridad, por lo que ha resultado imposible que muchas personas anónimas que están disfrutando del esquí estos días no se percataran de su presencia. Amante del deporte blanco desde su más tierna infancia, el Rey volverá a disfrutar de unos días de uno de sus hobbies favoritos.

Cabe destacar que desde que se separó de la hija de los reyes eméritos, Urdangarin ha seguido teniendo otro privilegio por parte de la Casa Real y el Ministerio de Interior: el uso de sus escoltas. El que fuera jugador de balonmano ha pasado más de un año junto a los dos agentes que velan por su seguridad y le acompañaban en cada uno de sus movimientos. Sin embargo, este privilegio ha llegado a su fin e Iñaki ya no tendrá protección policial.