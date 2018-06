Carlota Corredera ha comenzado la tarde del jueves 7 de junio, siendo la protagonista del programa.

Máxim Huerta, el periodista televisivo que ahora ha sido nombrado ministro de Cultura y Deporte, no se ha librado de las críticas de quienes consideran que una persona de su perfil no estaría preparada para semejante responsabilidad.

Carlota Corredera ha hecho una defensa muy contundente del que fuera su compañero de cadena y no ha dudado en mostrarse indignada y harta con el hecho de que a los periodistas que trabajan en televisión se les suela tildar de periodistas de segunda.

Carlota Corredera se ha marcado un particular mitin desde el plató de ‘Sálvame’. Éstas han sido sus palabras:

“Estoy harta, aburrida, agotada de que siempre se tenga que cuestionar a la gente que trabajamos en televisión. Hay mucha gente, periodistas también, que nos consideran a los que trabajamos en televisión, gente de segunda, periodistas de segunda. A muchos hasta les gustaría estar aquí, a otros no. Pero yo creo que ya está bien de que siempre se ponga la lupa y que siempre se tenga que decir de la gente que trabajamos en televisión cosas como: “Bufff… ¿Ministro un chico que ha trabajado en televisión?”: ¿Pero esto qué es?.

Es más, estamos hablando del gobierno de Pedro Sánchez, pero también ha ocurrido con una compañera como es Isabel Rábago, compañera de esta cadena que acaba de ser nombrada secretaria de Comunicación del PP de Madrid. Y también los titulares eran: “¡Hombre! ¡Una que ha estado en ‘Sálvame’ ahora en Comunicación del PP!”.

Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es que somos apestados?”

“Que no nos traten como a gente de segunda”

Carlota Corredera ha continuado, visiblemente molesta, con su discurso:

“Máxim Huerta ha dicho muchas cosas esta mañana. Entre otras, ha dicho: “Hay que estar orgullosos de los creadores y de los que consumen”. La gente que consume este programa, vota y también tienen derecho a respirar y a vivir. Y sobre todo a que no nos traten como gente de segunda.

Yo estoy aburrida ya. Y si Máxim Huerta lo hace mal, pues estaremos para criticarle nosotros, los que han votado al Partido Socialista o los que no lo han votado. Pero ¿por qué no se le puede dar ningún tipo de credibilidad ni de peso a una persona preparada, que ha escrito 6 libros, no dos novelitas que se venden en los grandes almacenes, que ha sido Premio Primavera, que es una persona que está preparada que nos ha demostrado a los que le conocemos que es una persona íntegra, buen compañero y muy valiente? Estando en lo alto decidió irse porque no estaba feliz y porque consideró que su vocación era escribir libros.

¿A una persona que tiene esos valores no le vamos a dar una oportunidad? ¿Por qué? ¿Porque trabajó en Telecinco? Pues no me parece bien”, ha concluido Carlota Corredera, ganándose el aplauso de todos los presentes.