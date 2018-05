No es por ponerse en el peor de los escenarios, pero siempre que una pareja se decide a dar el decisivo paso de acercarse al altar para jurarse amor eterno, se coloca sobre el tapete la posibilidad de que el matrimonio no sea una empresa de éxito. En el caso de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, incluso ya ha trascendido el montante exacto que percibiría la actriz si decidiese romper su relación una vez intercambiadas las alianzas y sellado su compromiso con el tradicional ‘sí, quiero’. Una cifra con muchos ceros fijada en el acuerdo prematrimonial que, en un primer momento, el nieto de la reina Isabel II se negaba a firmar.

Tan solo queda un día -en realidad horas- para ver a Meghan Markle acercándose al altar del castillo de Windsor para casarse con el príncipe Harry. Eso sí, para entrar en la familia real británica y con el fin de proteger el patrimonio de la corona, finalmente la actriz se ha visto obligada a firmar el documento prematrimonial que separa sus cuentas corrientes y pone a buen recaudo la fortuna del hijo menor del príncipe Carlos.

En este acuerdo prematrimonial se establece que, en caso de divorcio, Meghan Markle tiene el derecho de embolsarse parte del patrimonio de su futuro marido. Un montante que se ha cifrado en algo más de 30 millones de libras (unos 30,5 millones de euros) y que es resultante de los 10 millones que heredó de su madre, la princesa Diana de Gales, más los 20 millones de libras que Harry tiene en activos bien invertidos para asegurar su porvenir.

De este patrimonio, a Meghan Markle le correspondería un 10 por ciento del total, es decir, 3 millones de libras. Un acuerdo al que el príncipe Harry no quería exponer a su chica, al entender que si ha decidido sentar la cabeza con ella es porque es la mujer de su vida. Eso sí, para su familia el amor no es suficiente seguro para proteger su ingente patrimonio, por lo que finalmente ha presionado para que ambos accedan a limitar las futuribles consecuencias económicas de un divorcio que no entra en los planes de los novios. Por ahora.

