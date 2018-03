El desnudo integral de Bibiana Fernández que está revolucionando las Redes

Para muchos Bibiana Fernández ha sido uno de los mitos eróticos de nuestro país y una de las actrices dueña del que se puede decir que ha sido el cuerpo 10.

A sus 64 años recién cumplidos, Bibiana aún posee un cuerpo de infarto del que ha presumido en más de una ocasión en Redes Sociales. Pero una de sus últimas publicaciones no corresponde a la época actual, sino que se remonta a 1994. Se trata de una fotografía en la que Bibiana Fernández posa completamente desnuda en la arena de la playa y con la que ha revolucionado las Redes.

El miedo de la actriz era que al hacer pública esta imagen en su cuenta de Instagram, la estricta política de esta red social la censurara y le cerrara su perfil. “Me la quitarán las mentes bien pensantes pero tengo insomnio, y cuando la vi recordé a Miguel Montero. En esta época hice muchos desnudos, y él me decía: ‘mujer, hazte alguna vestida para mandársela a mi madre’. Todo me trae recuerdos, si me la quitan no me importa, es que no me duermo. Bahamas 1994 @pickandroll”, explicaba Bibiana.

La actriz se levantaba por la mañana, sin embargo, con la grata sorpresa de que su desnudo continuaba ahí: “Posdata mañanera dormí, ña, más importante que la quiten o la dejen es pensar que no ha molestado, que no ven motivo de censura y esa habla bien de nosotros”.

Los miles de piropos de sus seguidores, no se han hecho esperar.