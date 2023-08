La vitamina C es el antioxidante por excelencia. Es muy popular en cosmética y en tratamientos de cabina por ser un ingrediente que aporta mucha luminosidad a la piel y la revitaliza. ¿Se puede utilizar este ingrediente en verano? ¿Mancha la piel? ¿Pierde efectividad? Con la ayuda de un experto despejamos todas las dudas que se han generado en torno a uno de los principios activos más reputados.

El activo antiedad más famoso

Es el rey de los antioxidantes y no hay marca cosmética que no lo incluya en sus formulaciones. La vitamina C, gracias a sus propiedades antiox, protege a la piel de los efectos nocivos de los radicales libres, responsables del envejecimiento acelerado y de signos de la edad como flacidez, arrugas, manchas o líneas de expresión.

¿Se puede utilizar la vitamina C durante todo el año? ¿Hay épocas en las que se desaconseje su uso? Eduardo Senante, farmacéutico y experto en dermocosmética explica, de la mano de DS Laboratories, que “se puede y se recomienda utilizar durante todo el año puesto que, al tratarse de uno de los antioxidantes faciales más efectivos, su acción inactiva los radicales libres producidos por factores medioambientales, como por ejemplo la radiación ultravioleta y la contaminación, que son los responsables de numerosos signos de fotoenvejecimiento. Además, la vitamina C no sólo aporta luminosidad, que es su función más conocida, sino que estimula la síntesis del colágeno y la elastina, responsables de la firmeza de la piel”.

Como señala el experto, la vitamina C no solo es un ingrediente eficaz para mejorar el aspecto de las pieles apagadas y cetrinas, además es un activo antiage que mejora el sostén de los tejidos. ¿Actúa también sobre las manchas? “La vitamina C es inhibidora de la enzima tirosinasa, que participa en el proceso de pigmentación de nuestra piel, y por esto, es un activo ideal para prevenir la aparición de las temidas manchas por la acción del sol” apunta Senante.

¿Se puede utilizar vitamina C en verano?

Es cierto que hace años las fórmulas no estaban tan avanzadas y, en muchos casos, la vitamina C no estaba correctamente estabilizada. Esto provocaba problemas como oxidación o fotosensibilidad por lo que se desaconsejaba utilizar este activo en verano. Hoy en día la mayoría de los laboratorios han conseguido mantener estable este ingrediente y ese obstáculo ha desaparecido. Senante nos dice a este respecto que “es un mito que no se pueda utilizar la vitamina C en verano porque provoca manchas. Es cierto que hace años, con las formulaciones inestables de la vitamina C presentes en el mercado, en algunos casos lo que ocurría es que se oxidaba sobre la superficie de la piel dando lugar a manchas (que luego por el proceso natural de exfoliación desaparecían) pero hoy en día, con las formulaciones presentes en el mercado, dicha oxidación en superficie no se produce”.

Sabiendo que es seguro pasamos a la siguiente pregunta: ¿es adecuado el uso de este activo durante el verano? “En los meses estivales la radiación ultravioleta está en su pico más alto y la vitamina C neutraliza los daños, ayudando a la reparación de la piel. Una rutina con vitamina C fortalece la piel y reduce los efectos negativos del sol” concluye el experto.

Que la vitamina C proteja a la piel no significa que haya que prescindir de la protección solar. El activo antioxidante actúa como un apoyo al solar y viceversa, se podría decir que juntos se convierten en un escudo protector muy eficaz. El protector solar evita que los rayos UV dañen la piel neutralizando gran parte de los radicales libres que se generan y la vitamina C, al ser antioxidante, apoya esta función. De esta manera se consigue frenar el proceso de envejecimiento prematuro y la piel se mantiene más joven, sana y tersa.

Cómo utilizar la vitamina C en la rutina facial

Una vez que tenemos claro que el uso de la vitamina C en verano es más que recomendable, nos planteamos de qué forma podemos incluir este activo en nuestra rutina diaria. ¿Por la mañana? ¿Por la noche? ¿En momentos puntuales? “Generalmente se recomienda utilizar la vitamina C a diario, preferentemente por las mañanas que es cuando tenemos por delante la mayor exposición a los factores externos como el sol, la contaminación o el aire libre. También es estupendo por la noche, ya que contribuye a renovar la reserva antioxidante de la piel pero, al tener un poder de protección antioxidante ante los temidos radicales libres, es más recomendable su uso durante el día. Además, un beneficio añadido es el aporte de luminosidad si lo usamos durante las horas diurnas” argumenta el experto.

¿Qué tipo de vitamina C sería la mejor para el cuidado de la piel? ¿Es preferible usar este activo en un sérum, una crema, un tónico…? Senante aclara que “una vitamina C es buena cuando está formulada como ácido L-ascórbico y no como derivados de este. Con el formato sérum conseguiremos una mayor penetración del producto”.

La vitamina C es un poderoso antioxidante, pero ¿a qué edad debería incluirse en la rutina facial? “Alrededor de los 30 años, ya que es el momento en el que se empieza a reducir la síntesis de colágeno y elastina y se nota más la pérdida de luminosidad. Sin duda es un básico de cualquier rutina porque, además de observar efectos más inmediatos como la luminosidad, se consigue prevenir la formación de manchas, la flacidez, la aparición de arrugas y retrasar el envejecimiento”.

Manual de uso de la vitamina C

Hay que tener mucho cuidado mezclando ingredientes en una rutina cosmética. Al igual que en un laboratorio no se pueden combinar sustancias al azar porque podríamos provocar un grave problema, en la piel no hay que jugársela y hay que ser muy conscientes de que no todos los activos combinan entre sí y que puede haber reacciones adversas si mezclamos los elementos equivocados.

¿Con qué activos no se debería combinar la vitamina C? Senante nos dice que “en caso de utilizar retinoides o ácidos exfoliantes en la rutina no es recomendable usarlos con vitamina C al mismo tiempo. En ese caso lo ideal es utilizar la vitamina C por la mañana y retinol, AHAs (ácido glicólico, etc.) por la noche”.

Está muy de moda la niacinamida como ingrediente de cuidado de la piel. ¿Hay algún tipo de contraindicación para poder usar este activo junto a la vitamina C? “Existe la creencia de que la vitamina C no se puede combinar con la niacinamida, puesto que ello podría ser potencialmente irritante pero, hoy en día, con las formulaciones actuales de la vitamina C, esto ya no ocurre. De hecho, podemos encontrar en el mercado cada vez más cosméticos que incluyen en su misma fórmula ambos antioxidantes” arguye el experto.

Como verás la vitamina C es un activo antioxidante seguro y eficaz para utilizar durante el verano. Aporta luminosidad, firmeza, suavidad y protege a la piel apoyando la acción del SPF. Ya tienes todas las pautas para poder incluirlo en tu rutina de verano de la mejor forma. ¡Enjoy summer!

