Virginia Troconis sorprende con su radical cambio de look

¿Quieres hacerte un cambio de look, pero no sabes por cuál apostar? Virginia Troconis nos da las claves con un nuevo corte de pelo que promete añadir elegancia y un toque de lo más cool a tu imagen. Inspírate en ella y elige un long bob a la altura del pecho y, en lugar dejar el flequillo largo y sin forma, puesta por dejarlo largo y desfilado dejando la frente cubierta. De esta forma se crea un cambio antiedad y un efecto óptico que tapa las líneas finas de expresión y las arrugas de la frente.

El frío sopla con fuerza, las horas de luz sigue siendo escasas y las temperaturas se niegan a subir, así que las famosas con más estilo afrontan esta etapa pasando por la peluquería, convirtiendo su imagen en la versión perfecta para los cambios repentinos de tiempo de esta época del año. De nuevo, la esposa de Manuel Díaz 'El Cordobés' nos inspira, esta vez, con un gran cambio.

Se ha atrevido a hacerse el cambio definitivo, pero lo cierto es que su look con flequillo es complicado de mantener. Especialmente si haces mucho deporte como ella. Para llevar ese flequillo siempre hay que ir bien peinada, pero nos gusta mucho cómo le queda. En cuanto al tono de su melena, Virginia Troconis siempre ha confesado que durante el invierno le gusta lucir el cabello más oscuro, y cuando llega le verano casi siempre apuesta por dar un poco de luz con mechas o reflejos en alguna gama más clarita.

El gran cambio de look de Virginia Troconis

Después de ver la nueva imagen de Penélope Cruz, Irene Rosales o Alejandra Rubio, en esta ocasión tenemos que hablar del cambio de look radical de Virginia Troconis. La venezolana nos ha dejado con la boca abierta al aparecer en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) con un look muy diferente al que suele lucir normalmente. Ella no es de cambiar, no le gusta innovar, ni cortarse el pelo... es bastante conservadora. Pero esta vez le ha gustado la idea de hacerse flequillo, oscurecer su melena y apostar por el long bob que tanto se lleva.

Virginia se ha unido así al clan de celebrities que confirma que la media melena, más o menos a la altura del pecho, es una excelente alternativa siempre, derribando ese viejo mito de que a partir de cierta edad hay que apostar por melenas muy cortas. Este corte queda muy bonito a cualquier edad. Si además añadimos un flequillo largo y tupido, por debajo de las cejas, como el suyo, mejor que mejor. Su nuevo look con flequillo es atrevido, moderno, le da fuerza, personalidad y estiliza mucho su rostro y las facciones.

Además, la diseñadora se ha atrevido a oscurecer su melena varios tonos con un marrón chocolate, un tono que es conocido por su riqueza y calidez, y suele ser un marrón profundo con matices cálidos. Es una de las mejores opciones para dar una apariencia más pulida al rostro, sobre todo a partir de los 40, cuando la piel empieza a perder frescura. De hecho, los colores de pelo más oscuros hacen que la melena parezca más densa. Es un efecto óptico más que recomendable porque con el paso del tiempo el cabello pierde densidad y fuerza.

A quién favorece (y a quién no) el long bob con flequillo

El long bob con flequillo favorece a casi todas las mujeres, en especial a aquellas que han pasado de los 40 y desean seguir llevando melena, aunque todo dependerá de la forma que le demos al flequillo.

Si elegimos una media melena con flequillo largo y un poco desfilado, conseguiremos enmarcar la mirada y da un aspecto más atractivo y juvenil.

y da un aspecto más atractivo y juvenil. Por otro, la orientación ladeada de su flequillo da volumen al contorno del rostro .

. Muchos estilistas dicen que el flequillo se utiliza mucho para disimular las arrugas de la frente , ya que pueden nacer de diferentes puntos.

, ya que pueden nacer de diferentes puntos. Además, cuando el flequillo va creciendo se deja caer hacia los lados, como si fuera una cortina y queda de maravilla.

Ahora bien, según expertos el 'long bob' con flequillo puede favorecer a diversas formas de rostro, pero a menudo es elogiado en rostros ovalados, redondos y en forma de corazón. Esto se debe a que puede ayudar a suavizar características fuertes y realzar la estructura facial.