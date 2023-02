Violeta Mangriñán prueba la técnica de maquillaje que usan las estrellas

Hace unas semanas salió a la luz la técnica de make up que usaba Mary Phillips, maquilladora de Jennifer López, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Kim Kardashian, Bella Hadid y otras celebrities estadounidenses. Desde que se filtró ha habido muchas prescriptoras de belleza y amantes del maquillaje que se han dado cuenta de que, si ella lo usaba así, todas lo estábamos haciendo todo al revés. La maquilladora da sus propios pasos a la hora de esculpir un rostro con maquillaje. Violeta Mangriñán, que estaba atenta de estas tendencias, no ha tardado en sumarse a esta ola de maquilares by Mary Phillips.

Lo primero que hace esta make up artist de altos vuelos es empezar por el contouring, sí, nada de base de maquillaje hasta que ella lo diga. Dibuja unos trazos de contouring oscuro bajo los pómulos, la frente (y en las zonas que quieras ocultar) y difumina con una brocha plana específica para este producto. A continuación, la maquilladora aplica concealer en ojeras y en los puntos donde quita dar luz al rostro y utiliza el colorete, ya bien en crema, líquido o en polvo, bien esparcido en pómulos y mejillas.

Violeta Mangriñán se suma a la técnica de maquillaje de Mary Phillips

Lo curioso viene ahora pues después de haber aplicado todos estos productos es cuando la influencer utiliza la base de maquillaje. Eso sí, en su justa medida, muy poquito y aplicado con una beauty blender para no cubrir todo el rostro de foundation que deje la piel oleosa y demasiado artificial.

Después, la novia de Fabbio Colloricchio crea un sombreado ligero en sus párpados, más oscuro en la esquina exterior y un poco más claro en la zona del lagrimal. Continúa con un poco de rímel para dar volumen a sus pestañas – ni rastro de lápiz de ojos o eyeliner – y acaba perfilando sus labios con un lápiz en un tono similar al de su color natural y un labial exactamente igual. Rellena las cejas con un cepillo de color para tapar las pequeñas calvitas de esta zona. Una cosa más, para fijar su maquillaje usa un spray específico para make up, que si utilizáis notaréis la diferencia. Desliza para ver en la galería el maquillaje completo de Violeta Mangriñán.