Vicky Martín Berrocal está en uno de sus mejores momentos personales y estamos casi convencidas de que se debe, en gran parte, al estilo de vida saludable que lleva desde hace varios años. La diseñadora nos muestra con frecuencia muchas de sus recetas y todas ellas son bajas en calorías, nutritivas, ricas en frutas, verduras y súper apetecibles. Tanto se comprometió con sus nuevas rutinas que aglutina sus tips y consejos healthys en un libro llamado: 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad'. Una obra que está cosechando muchos éxitos y que estamos deseando poder leer. Hasta que ese momento llegue, nos conformamos con ver las recetas sanas que la andaluza comparte con nosotras a diario. El desayuno con el que arranca sus mañanas no podíamos dejarlo escapar. ¡Y no se tarda nada en hacer! ¡Toma nota!

Tostadas de pan proteico, pavo, aguacate y una infusión son los únicos ingredientes de la primera comida del día de Vicky. Una opción completa porque lleva proteína gracias a el pan tostado y la pechuga de pavo y carbohidratos gracias a la fruta del aguacate. Quizá podría completar su desayuno con grasas saludables como un puñado de nueces que, además, son ricas en omega 3.

Analizamos, uno a uno, los ingredientes del desayuno de Vicky Martín Berrocal

Para prepararte este desayuno solo necesitas cinco minutos. Procura que el pan sea de proteínas y no el convencional. ¿Por qué? Pues porque está compuesto por harinas y semillas que tienen mayor efecto saciante y, por ende, es ideal porque disminuye el apetito y por lo tanto se suele recomendar en las dietas basadas en el déficit calórico. Es una opción que se ha puesto muy de moda y está avalada por expertos. Además tiene menos azúcar y es rico en fibra.

A la hora de elegir la pechuga de pavo opta por aquellos que contengan entre un 80-90% o más de carne para que sea lo más saludable posible y sea de mayor calidad. También es importante tener en cuenta que a la hora de leer el etiquetado no es lo mismo "fiambre de pavo" que "pechuga de pavo". El fiambre es un alimento ultraprocesado. No es comida real. Si bien podemos leer en las etiquetas el típico mensaje de "bajo en grasa", "bajo en sal" o "bajo en calorías", no es así. Tiene menos cantidad de proteína y más fécula. Los nutricionistas aconsejan la pechuga de pavo natural asada como la mejor opción porque suelen contener un 95% de pavo, por lo que tienen menos conservantes y menos aromas.

Por supuesto, es muy importante que te fijes en la cantidad de sal que tiene el pavo y que siempre optemos por la opción más reducida. Recuerda que la Organización Mundial de la Salud aconseja no superar los 5 gramos de sal diarios.

Por último, tenemos el aguacate que es la mejor opción para incluir la fruta por la mañana. Además, una nota importante, ayuda a disminuir los niveles de colesterol en las arterias, es una fuente de energía, es rico en fibra y un alimento súper recomendado para perder peso sin pasar hambre porque sacia mucho.