En el marco de una boda tan esperada como la de Luisa Bergel con Cristian Flórez, la presencia de Vicky Martín Berrocal destacó como un faro de elegancia y estilo. Luciendo un vestido romántico de escote Bardot de Victoria Collection en un enigmático tono teja, la onubense demostró una vez más su habilidad innata para conjugar moda y sofisticación. Sin embargo, lo que realmente atrapó todas las miradas fue su maquillaje, en particular, el impecable y enigmático 'smokey eye' que complementó su look con una dosis de misterio y glamour.

El ahumado oscuro que Vicky Martín Berrocal llevó en sus ojos no fue solo un maquillaje; fue la guinda de su impecable look. Para lograr este efecto, es fundamental un juego armonioso de sombras que nos favorezca. En primer lugar, se aplicó un primer sobre todo el párpado, creando una superficie uniforme y asegurando que el maquillaje se mantuviera intacto durante toda la ceremonia. Luego, se aplicó una sombra en color café, casi negra, con precisión en la esquina exterior del ojo, difuminándola hacia el centro con movimientos suaves pero controlados. Aunque este paso es crucial para obtener ese efecto degradado característico de un 'smokey eye', Vicky no es muy fanática de los degradados. La diseñadora de moda suele difuminar la misma sombra en toda la cuenca y unificarla con el párpado inferior.

Las claves del maquillaje de Vicky Martín Berrocal en la boda de Luisa Bergel

El maquillaje de Vicky Martín Berrocal no se limitó a los ojos. El contouring, una técnica que resalta los pómulos y define los rasgos faciales, añadió dimensión a su rostro y jugó con los volúmenes y las sombras con una barra de maquillaje o un bronzer. Un toque de antiojeras eliminó cualquier rastro de fatiga, manteniendo su piel radiante y fresca a lo largo de la velada. Para los labios, optó por un labial nude, una elección inteligente que equilibró la intensidad de su 'smokey eye' sin robar protagonismo.

Finalmente, la influencer agregó un toque sutil de iluminador estratégicamente colocado en los puntos altos del rostro —como los pómulos y el arco de la ceja— aportó un resplandor luminoso, realzando aún más sus rasgos.

La madre de Alba Díaz desveló su secreto para unos labios irresistiblemente voluminosos al aplicar el perfilador con maestría en el llamado 'overlip'. Siguiendo esta ingeniosa técnica, trazó una línea justo por encima del contorno natural de sus labios, ampliando sutilmente su forma. Este simple gesto creó la ilusión óptica de labios más grandes y exuberantes. Un truco de experta que, aunque simple, puede transformar los labios de una sola pasada.