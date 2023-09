Adaptarse a la rutina cuesta y las mañanas pueden suponer un verdadero desafío si no trazamos un buen plan de acción. Toma nota de los trucos más eficaces para afrontar el día con las pilas cargadas.

¿Te levantas cansada todos los días? ¿No tiene energía para afrontar la jornada y estás por la tarde agotada? Necesitas adoptar unas pautas para poder despertar con más energía por las mañanas y que la vida no se te haga un mundo. Si quieres comenzar tus día descansada y con más ánimo toma nota de estos sencillos consejos.

1. Pon atención al ritual de tarde-noche

Comenzar a bajar el ritmo cuando empieza a caer la tarde es muy importante para dormir bien, lograr un descanso reparador y tener una buena energía renovada en las mañanas.

Cena temprano, ligero y al menos dos horas antes de irte a la cama para que la digestión no interfiera en el sueño. Evita las pantallas también desde dos horas antes de acostarte porque la luz azul que emiten los dispositivos puede afectar a la producción de melanina (la hormona del sueño) y eso implicaría tener problemas para dormir bien. Un descanso reparador es importantísimo para poder rendir al día siguiente.

Utiliza rituales que hagan que el cerebro se vaya preparando para entrar en fase de relajación y que inciten al relax. Por ejemplo, date un baño de espuma, utiliza aceites esenciales, infusiones relajantes, medita unos minutos, lee un libro con luz cálida… crea tu ritual nocturno para que el cuerpo y la mente se preparen para descansar.

2. No aplaces el despertador

Por la mañana no cometas el error de ir aplazando el despertador cada 5 o 10 minutos, eso hace que vuelvas a conciliar el sueño y comience el ciclo de nuevo con un despertar abrupto a los pocos minutos. Al no terminar esos ciclos que comienzan el cuerpo y la mente se sentirán mucho más cansados, por eso no es una buena idea poner varias alarmas por muy tentador que sea dormir 5 minutos más. Esos 5 minutos pueden marcar la diferencia entre levantarte con energía o ir arrastrándote a por un café.

3. Reconecta cuerpo y mente

Por las mañanas, nada más sonar el despertador intenta pensar en el aquí y el ahora. Reconecta con tu cuerpo, mueve tus manos y tus pies, haz estiramientos y practica la meditación unos minutos. De esta manera conectarás con el aquí y el ahora y no te levantarás corriendo estresada pensando en que no llegas a ningún sitio a tiempo.

No caigas en el error de mirar tu móvil al levantarte porque pasarán dos cosas: te estresarás si tienes mensajes sin responder o peticiones, y te hará perder el tiempo si te enfrascas en las redes sociales. Si pierdes el tiempo te levantas más tarde y otra vez tocará ir corriendo estresada. No hay necesidad de eso. Levántate tranquilamente y haz tu rutina de mañana, aplaza revisar el móvil hasta que ya tengas tiempo para ganar en salud mental y en energía vital por las mañanas.

4. Haz ejercicio por la mañana

Tal vez tengas que poner el despertar un poquito antes pero merecerá la pena. Hacer ejercicio por las mañanas aumenta los niveles de bienestar porque hace que el cuerpo segregue endorfinas, las hormonas de la felicidad. Haz una serie corta de ejercicios de fuerza, un poco de yoga o sal a correr o haz bici, lo que sea, pero muévete un poco por las magnas antes de meterte en la vorágine diaria que, seguramente, no te deje tiempo para hacer deporte.

5. Exponte a la luz del sol

Despertarse con luz natural es un lujo que no siempre nos podemos permitir. Sin embargo, podemos hacernos con uno de los llamados despertadores de luz amanecer que va incrementando la luz de manera gradual para regular de esta manera nuestros ritmos circadianos y despertar con más energía.

Otra opción es abrir la ventana al levantarte para que entre la luz solar y se renueve el aire. Este simple gesto es de lo más energizante y hace que afrontemos el día con mejor humor.

6. Bebe agua

Es uno de los mejores secretos de belleza de las mujeres japonesas. Beber agua en ayunas al despertarte va a hidratar tu organismo y a borrar la sensación de cansancio, fatiga y somnolencia que puedas tener. Es un remedio mucho mejor que el café (tranquila que luego podrás tomarte tu taza) para aportar energía vital, fortalecer el sistema inmune, mejorar el tránsito intestinal y contribuir a lucir una piel más elástica. Haz la prueba.

7. No duermas más horas los fines de semana

La higiene del sueño requiere constancia. Si entre semana tienes un horario marcado de sueño no lo varíes demasiado los fines de semana para no desajustar tu ritmo biológico. Dormir menos horas entre semana e intentar compensarlas el sábado y el domingo es una malísima idea que solo va a hacer que sientas más fatiga y cansancio y lo vayas arrastrando desde el lunes a primera hora.

Un estudio científico publicado en la revista Nature Aging demostró que dormir 7 horas era lo más saludable para el cuerpo humano. Durmiendo esas horas al día funcionarás como un reloj, con energía y sin problemas de fatiga.

8. Toma un desayuno energético

Después de tomar tu vaso de agua en ayunas ya puedes disfrutar de un buen desayuno para afrontar la jornada con mucha energía. Prioriza alimentos de bajo índice glucémico como la avena, la proteína como los huevos y las grasas saludables como las nueces o los aguacates. Para añadir una porción de carbohidratos y fibra a tu desayuno puedes optar por una tostada de pan de centeno que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y frutas como el kiwi que añaden fibra y vitamina C que aporta mucha energía.

¿Quieres comerte el mundo teniendo más energía por las mañanas? A partir de hoy no volverás a levantarte cada día con ese cansancio que te impide funcionar en condiciones y sentirte bien al despertar. ¡Buenos días!

¿Cuántas horas hay que dormir para levantarte con energía por las mañanas? La cantidad óptima de horas de sueño son 7 para mantener el cerebro en las mejores condiciones, según un reciente estudio de la revista Nature Aging.