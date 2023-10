Maquillaje más natural y duradero, pestañas perfectas, nada de bolsas y ojeras... Apunta, estos y muchos más son los trucos de belleza que día tras días las influencers con más seguidores de nuestro país como Paula Echevarría, Laura Escanes, María Pombo o Alice Campello nos enseñan. Todos los tips tienen algo en común: son muy sencillos de seguir y te harán ahorrar tiempo y, lo que es todavía mejor, dinero. Ya te hemos contado el trucazo de Anita Matamoros para lucir una piel perfecta, o todos los secretos que tienen las influencers para presumir de una melena perfecta y evitar la caída del cabello, especialmente en otoño.

Pero hay muchos más... La mayoría muy fáciles y a costo cero, por eso no tienes excusa para seguir al detalle todos los trucos de belleza que las influencers nos proponen.

María Pombo y su mirada

¿Quieres potenciar el color de tus ojos y darle más luz a tu mirada? La influencer ha desvelado un truco sencillo para principiantes. Y lo mejor es que tan solo necesitas un producto que seguramente ya tienes en tu neceser: un lápiz de ojos marrón. "Solo hay que maquillar delicadamente la línea de agua inferior y delinear el párpado superior a la altura de las pestañas. Con un lápiz color vino también queda muy bien", explica María.

Irina Shayk, piel suave

Si sufres de poros dilatados, apunta, porque la modelo rusa puede que tenga tu solución. Después de limpiar tu rostro por la mañana, prueba a deslizar sobre él un cubito de hielo envuelto en una toalla. Este gesto te ayudará a cerrar los poros y dejará tu piel suave y lisa. Además, el hielo también es un gran aliado para reducir la inflamación, así que si te levantas con bolsas, puedes pasarlo delicadamente por tus ojos.

Blanca Suárez, pestañas de cine

Si de algo puede presumir la actriz es de una mirada abierta e impactante. Pero para lograr que sus pestañas estén siempre perfectas tiene un truco: “Yo me doy dos capas de máscara. La aplico siempre desde la base e incluso intento manchar el huequito que queda entre las pestañas, porque así parece que tienes más cantidad, que están más tupidas”, afirma.

Alice Campello, rostro luminoso

Lucir un rostro hidratado es la clave de cualquier buen maquillaje, y la esposa del futbolista Álvaro Morata lo sabe. Cuando quiere un resultado luminoso y natural primero aplica crema hidratante para suavizar la piel y, después, unas gotitas de aceite facial seco. ¿El toque final? Un poco de iluminador.

Olivia Palermo, melena con volumen

Si tienes el pelo fino y sueñas con presumir de una melena con más volumen, este truco de la influencer neoyorquina te va a encantar. Rocía un poco de laca en un cepillo de púas anchas y, con la

cabeza hacia abajo, cepilla vigorosamente tu cabello. Después, aplica calor con el secador, siempre dirigiendo el aire desde las puntas hacia las raíces, para que la cutícula quede cerrada y vuelva a su posición normal. Para fijar el efecto, solo tienes que aplicar al final aire frío. ¡Verás cómo notas la diferencia!

Vanesa Lorenzo, hidratación del rostro

Nutrir bien el rostro es fundamental para que no se produzca la temprana aparición de arrugas. ¿Una buena forma de hacerlo? Con mascarillas caseras. La mujer de Carles Puyol ha desvelado su favorita: "La mascarilla de kéfir o de yogurt es un tip de belleza casero que uso como complemento a mis productos de cosmética de confianza. La uso para limpiar e hidratar el rostro y me encanta el efecto refrescante y calmante que me aporta. A veces añado un poco de miel para un extra de hidratación", explica la modelo.

Laura Escanes, labios suaves

¿Quieres unos labios más suaves? Prueba el truco casero de la influencer. Solo necesitas una cucharada de azúcar y otra de miel. Coloca la mezcla en tus labios y masajéalos con un cepillo de dientes.

Paula Echevarría, mascarilla de pelo

La actriz ha desvelado que su mejor tip para cuidar su melena es dejar la mascarilla capilar puesta toda la noche o incluso salir con ella a la calle, luciendo un efecto mojado.

Está demostrado que ellas son nuestras mejores aliadas en cuestiones beauty, pero entre todos los trucos de belleza hay uno que muy pocas influencers siguen. Hablamos del tip de belleza y bienestar que, paradójicamente tiene que ver con la desconexión digital. Al menos una hora antes de acostarte olvídate de todos los dispositivos. Evitarás que el móvil influya en la calidad de tus horas de sueño, no solo por cómo afecta a la melatonina, sino también porque tu piel necesita tiempo de descanso de calidad para su correcta regeneración celular.