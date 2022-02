Cuando vemos desfilar a nuestras famosas favoritas por la red carpet con vestidos de infarto pero que lucen con mucha coquetería, la verdad es que un poco de envidia (sana) nos da. Rostros impecables y luminosas, cuerpos tonificados y sin un ápice de grasa, melenas con volumen y brillo capaces de captar todo el protagonismo. Detrás de todo esto, la mayoría de las veces, hay largos tratamientos de belleza que se convierten en los aliados de tus famosas favoritas.

Son muchos rostros conocidos los que no esconden que son fanáticos de los tratamientos en cabina para cuidarse y estar siempre perfectas. Paula Echevarría, Lara Álvarez, Vicky Martín Berrocal... todas ellas recurren a este tipo de métodos para presumir de un cuerpo y un rostro 10. Acuden a sus clínicas de confianza y se ponen en las manos de los expertos para conseguir disimular (e incluso en ocasiones eliminar) aquello que no le gusta de su cuerpo o rostro. Pero, aunque creamos que todos los tratamientos a los que se someten son carísimos, esto no es así.

Los tratamientos estéticos que más se realizan tus famosas favoritas: piel, cuerpo y cabello

Si bien es cierto es que en ocasiones acuden a sus centros de belleza de confianza y optan por tratamientos súper innovadores y con la última tecnología, no aptos para todos los bolsillos. Pero otras veces optan por aquellos tratamientos que nos podemos permitir (o darnos un capricho de vez en cuando). Tan solo hay que indagar un poco en diferentes clínicas y, de paso, elegir aquel tratamiento que más se adecúe a lo que estamos buscando. En SEMANA hemos hecho una selección de los tratamientos favoritos de las famosas e influencers, que están a nuestro alcance. Nosotras también nos merecemos mimarnos por dentro y por fuera.

No hay nada como acudir a un centro beauty y que te traten como a una «reina». En esta época de estrés y de ir corriendo de un lado a otro, no hay nada como dedicarse un tiempo a ti misma para cuidarte y dejarte embellecer. Y lo mejor de todo es hacerlo al mejor precio posible porque hay un sinfín de gastos diarios a los que tenemos que hacer frente. Pero al igual que acudes a la peluquería de vez en cuando para cuidar tu melena, también debes ponerte en las manos de los expertos para cuidar tu cuerpo y tu rostro. Y mejor todavía si lo haces con los tratamientos favoritos de tus famosas, ya que sabes que los resultados son óptimos. Hacemos un repaso por los tratamientos más infalibles para tu cuerpo, rostro y cabello. Además, te desvelamos qué famosas se someten a estos métodos para cuidarse y mimarse. No te lo pierdas y sigue leyendo.