El otoño al igual que se caen las hojas de los árboles, se nos cae más el pelo. Esto forma parte de un proceso de regeneración de nuestra melena totalmente normal, pero no quiere decir que no podamos luchar contra él para minimizarlo lo máximo posible. ¿Cómo? Toma nota del producto que usa la televisiva y, ¡presume de melena!

Cada estación trae consigo cambios en nuestra melena, y en otoño, la caída del pelo se incrementa con respecto a otras estaciones. Por eso, es vital seguir una serie de cuidados, para evitar, o al menos, suavizar el efecto que tiene la llegada de esta estación en nuestro cabello. Para fortalecerlo y controlar así la caída estacional, Tamara Gorro comparte sus consejos de cuidado: "Mirad todo el pelo nuevo que me está saliendo gracias a que TODAS las noches me aplico un sérum capilar", señala. "A mi se me cae mucho el pelo en septiembre y en octubre, y ahora me noto el pelo más fuerte y con más volumen".

La caída otoñal del cabello se produce debido a proceso de regeneración de nuestra pelo totalmente normal. No debemos preocuparnos, pero sí podemos ponerle freno. "A principios de verano tenemos la mayoría de la melena en fase de reposo durante cien días, transcurridos los cuales empieza a caer, esto es con la llegada del otoño. En ocasiones, a la caída estacional se le pueden añadir otras causas como el estrés, un cambio hormonal, etc. Así, un diagnóstico realizado por un experto nos dirá a qué se debe y nos aconsejará cómo cuidarnos", nos cuenta Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera, en Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

Por eso, con el objetivo de fortalecer nuestro pelo, y con el fin de intentar que la caída sea lo mejor posible, debemos exfoliarnos el cuero cabelludo para eliminar residuos e impurezas. Mª José también nos recomienda el uso de productos, que, además, nos den los activos necesarios para reforzar el crecimiento y darle fuerza, como productos que contengan proteína, aceites naturales, vitaminas, etc. En este sentido, el producto que usa Tamara cumple todos los requisitos. ¡Vamos a verlo!

Los beneficios del tratamiento anticaída para el pelo de Tamara Gorro

Son muchos los tratamientos que existen para el cabello, como este crecepelo natural que usa Ana Boyer cada día, pero también hay otros para frenar la caía del cabello como es el caso del sérum para el pelo que usa Tamara Gorro. La colaboradora de Televisión ha compartido con nosotras un nuevo descubrimiento beauty y nos cuenta lo feliz que se encontraba con los resultados que había notado en el pelo tras unos meses con este tratamiento. Se trata de 'Hair Growth & Density Treatment' de la marca Freshly Cosmetics.

Es un producto que frena la caída del cabello y estimula su crecimiento favoreciendo que el pelo crezca más largo y fuerte. En su formulación cuenta con ingredientes naturales como las proteínas de maca que sirven para mejorar la densidad y el volumen. También péptidos de guisante que aumenta el número de cabellos, o el extracto de Raw Palmetto que contiene propiedades antiinflamatorias, y aporta hidratación al cabello.

COMPRAR EL PRODUCTO ANTICAÍDA EN DRUNI POR 29,95 EUROS

¿Cómo se aplica? Tal y como hace Tamara, cada noche, antes de dormir, llena una pipeta entera (1ml) y la reparte en forma de gotas por diferentes puntos del cuero cabelludo, separado el cabello para que las gotas penetren bien en el folículo. Después masajea para extender bien el producto y así estimular la microcirculación. Lo mejor es que no ensucia el pelo. ¿Precio? 29,95 euros.