Ya sabíamos que Toñi Moreno trabaja fuerte sus músculos con el apoyo de la electroestimlación. Pero nos sorprendió también con un entrenamiento guiado que dejaba al descubierto el secreto de sus brazos firmes. ¿Cómo consigue ejercitarlos?

La presentadora tiene 49 años y se toma muy en serio su rutina deportiva. Trabaja mucho para estar cada vez más en forma. Por un lado, la andaluza entrena con un entrenador personal en el gimnasio ‘Actitud’ ubicado en el Hotel Abades Benacazón de Sevilla. Ella realiza rutinas de fuerza con su propio peso, pesas y trx. Además come sano para mantener una alimentación correcta y equilibrada.

Así entrena Toñi Moreno sus brazos

Ataviada con un conjunto negro de la marca deportiva Nike, se grabó, sonriente y con buena actitud mientras realizaba uno de sus entrenamientos, y las imágenes son de esas escenas en las que es imposible no fijarse en lo que ha mejorado su composición corporal en los últimos meses. Gracias a esta publicación sabemos qué ejercicios hace para eliminar las ‘alas de murciélago’.

La firmeza no dura para siempre. Pasada la barrera de los 30, músculo que no se ejercita, músculo que se queda blando, fofo, y cae descolgado. Es el caso del tríceps. Normalmente los llevamos tapados bajo la manga, pero cuando llega el verano, los tirantes aparecen y nuestros complejos también. Las dietas y los cambios bruscos de peso corporal afectan, asimismo, a esta parte del cuerpo, porque la piel que sobra da lugar a unos brazos flácidos y arrugados. Para atajar el problema no hay más fórmula que «el entrenamiento». Pero eso sí, tenemos que entrenarlo a conciencia.

La natación también es clave para fortalecer los brazos. Pero, tendrás que practicarlo de forma regular. No sirve solo con chapotear. Hay que esforzarse. Por supuesto, el boxeo también ayuda. y por último, pero no menos importante, las cremas reafirmantes para brazos flácidos son perfectas para mejorar la tonacidad.