Tras perder 20 kilos, la diseñadora comenzó una transformación física que ha dado muy bien sus frutos. «Me he pasado toda mi vida a dieta. Siempre he estado subiendo y bajando de peso, sufriendo el efecto yoyó, haciendo verdaderas locuras por adelgazar…». Y es que Vicky, cansada de no dar con la clave adecuada para sentirse mejor, decidió dejar de lado las dietas restrictivas, para poner por delante su salud. Un camino que aunque no está siendo fácil, ya ha dado su resultado y ahora puede presumir orgullosa de haber perdido 20 kilos en un año, de forma saludable, gracias a manos expertas en la materia.