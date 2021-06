Si tienes la melena blanca o cana, queremos ayudarte a protegerla del sol en los meses de verano. Estas son las claves que necesitas conocer.

El verano es una época maravillosa. Llegan las vacaciones, el buen tiempo, los planes al aire libre y la moda de baño. Sin embargo, también puede ser una temporada peligrosa. Especialmente para la piel y el pelo. En los meses de verano, la exposición solar, el cloro de la piscina, la sal marina y los cambios radicales de temperatura pueden hacer que nuestra dermis y nuestro cabello sufran más que en otras estaciones del año. Es por ello por lo que, con mimo y cariño, debemos buscar formas de disfrutar del verano a tope sin descuidar nuestro cuerpo. Ya hemos hablado en varias ocasiones de cómo proteger nuestra piel del sol, cómo sanear nuestro pelo o cómo aliviar los daños estivales en nuestro rosto. Sin embargo, hoy queremos centrarnos en algo mucho más concreto: los cuidados de la melena blanca.

El cabello grisáceo, canoso y blanco es, sin duda, una de las revoluciones capilares de este último año. No hay más que echar un ojo a la actualidad para darse cuenta de que son muchas las mujeres que prefieren huir de la esclavitud de los tintes y buscar un look mucho más natural. Una de ellas ha sido la reina Letizia, que hace ya mucho tiempo ha dejado algunos mechones de pelo blanco en su cuidada melena. Sin embargo, ella no es la única. Carolina de Mónaco, Demi Moore o Amaia Salamanca son otras de las muchas que se han apuntado a esta tendencia. Si tú eres una de ellas y también tienes tienes la melena blanca o repleta de elegantes canas, debes tomar nota a estos consejos.

Consejos para cuidar tu melena blanca en los meses de verano

Lo primero que necesitas saber es que, como cualquier otra persona en verano, necesitas productos que protejan tu cabello del sol. Hablamos, cómo no, de protectores solares (que deberás aplicar antes de tomar el sol) y after suns (útiles después de un día en la playa o la piscina). La diferencia llega a la hora de usar champú o mascarilla. Es en este caso cuando necesitas hacerte con fórmulas especialmente diseñadas para mimar el pelo blanco. Además, si tienes pensado irte de vacaciones una larga temporada, te recomendamos que añadas a tu bolsa de aseo un tinte instantáneo que te permita retocar tu melena blanca en cualquier parte. Cinco productos que serán tus cinco mejores aliados en los meses de verano. ¡Corre y comienza a cuidar tu cabello!