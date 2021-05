La modelo y presentadora, como todas, también quiere parecer más joven. Es por eso por lo que ha añadido a su rutina un suplemento alimenticio muy top.

A partir de una cierta edad, todas queremos vernos bien por dentro pero también por fuera. Y es por ello por lo que intentamos cuidar nuestra alimentación pero también usar cremas, mascarillas y aceites que, debido a su formulación y propiedades, nos ayuden a reducir la apariencia de arrugas y líneas de expresión. Eva González no es diferente a todas nosotras y ella también hace todo lo posible por parecer más joven.

A sus 40 años años, la modelo sigue probando productos que le reafirmen la piel y se la hidraten; productos con los que consiga tener una apariencia estupenda y que le sirvan para para cuidar su físico. Algo que parece haber encontrado recientemente. Y es que la presentadora de La Voz de Antena 3 ha descubierto recientemente un complemento alimenticio que favorece el mantenimiento en buen estado de huesos y articulaciones pero también hace que la piel se vea más sana y firme.

El mejor aliado de Eva González para parecer más joven

«Acabo de descubrir algo que quiero compartir con vosotros. Se trata de Vital Proteins, un producto que restituye el colágeno que nuestro cuerpo va perdiendo con el paso de los años. Esto significa que nuestra piel se verá más luminosa, más firme y más hidratada. Se trata de cuidar de nuestra belleza desde dentro, así que yo ya me he sumado a la revolución del colágeno y seguiré contándoos cositas muy interesantes acerca de este producto y sus beneficios»; explicaba a través de su cuenta de Instagram, convenciéndoos a todas. Es por ello por lo que no hemos tardado en buscar de qué se trata para saber cuáles son todas sus propiedades.

Conocíamos lo que era el colágeno, pues otras famosas como Mar Flores o Virginia Troconis lo toman en su día a día. Se trata de una proteína que se encarga de constituir los tejidos de nuestro cuerpo. Es decir, su labor es mantener unidas, fuertes y sanas, las estructuras que conforman la piel, los tendones y los huesos. El colágeno es imprescindible en el cuerpo para tener un aspecto juvenil y envidiable; pues además de ayudar a mantener los músculos, cartílagos, articulaciones y huesos en perfecto estado, se encarga de ofrecer elasticidad y tersura a nuestra piel y así, lograr parecer más joven.

El de Vital Proteins, la marca que ha descubierto Eva González, está elaborado con escamas de pescado blanco salvaje y tiene un precio de 42 euros pero no tiene ningún tipo de sabor; por lo que es ideal para mezclar con bebidas calientes y frías y apartar un extra de firmeza a nuestros huesos, músculos y, sobre todo, a nuestra piel.