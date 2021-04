La colaboradora más enérgica de Mediaset ha confesado cuál es el tinte sin amoniaco que utiliza para teñir su media melena sin necesidad de salir de casa.

Quién no recuerda esas primeras semanas de cuarentena, cuando aún permanecían cerradas las peluquerías y los salones de belleza, y muchas de nosotras tuvimos que apañárnoslas en casa para poder tener unas pintas presentables. Cortes de pelo en el baño, tintes en la cocina y cambios radicales en el espejo del pasillo fueron algunas de las muchas improvisaciones que tuvimos que hacer durante esos fatídicos días en casa. El confinamiento nos obligó a ser nosotras nuestras propias peluqueras y nos hizo armarnos de valor y comprar en el súper más cercano el primer tinte sin amoniaco que encontrásemos para cubrir esas canas que nos envejecen de más. Una situación surrealista de la que muchas hemos aprendido y nos hemos acabado convirtiendo en perfectas coloristas caseras.

O si no que se lo digan a Nagore Robles, que ya está hecha toda una experta del tinte sin amoniaco y luce una melena brillante, sana y llena de color sin apenas moverse de su casa. Un chollo que ahora todas podemos imitar gracias a la maña que adquirimos durante el confinamiento; pero también gracias a que la colaboradora más enérgica de Mediaset nos ha confesado cuál es su secreto.

Así podemos teñirnos en casa como Nagore Robles

«Tantas veces me habéis preguntado por el color de mi cabello… ¡¡Hoy vengo con respuestas!! Syoss Oleo Intense, una coloración permanente sin amoniaco. Yo que siempre he sido muy apañada y me he teñido en casa, desde que utilizo este producto, estoy encantada. Cubre perfectamente mis canas y me deja un color intenso y duradero. Además sus aceites cuidan nuestro pelo y lo deja sano y brillante. Es muy fácil de usar y sus resultados son extraordinarios. ¡¡Como salida de la peluquería!!»; explicaba Nagore a través de su cuenta de Instagram. ¡Tomamos nota!

Ahora que sabemos cuál es el tinte sin amoniaco que usa la tertuliana del debate de La isla de las tentaciones, tenemos más que claro qué podemos teñirnos en casa sin ningún tipo de problema. ¡Pero también sin gastar mucho! Y es que el kit de coloración que ella usa cuesta menos de 6 euros. Concretamente, 5,95 € en la web de Amazon. Un producto pensado única y exclusivamente para dejarnos un cabello fuerte y con aspecto saludable sin tener que salir de nuestro dormitorio; y que, sin lugar a dudas, nos facilita (y mucho) la vida.. ¿Se puede pedir más? Nosotras creemos que no.