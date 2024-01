Terapia enzimática: el tratamiento que mejor funciona para hidratar y reafirmar la piel después de los 30

La tendencia por llevar la piel al natural, casi sin maquillaje, sigue ganando adeptas. Si estás en una etapa en la que apuestas por el no make up, no puedes dejar de leer este artículo. Un espacio para hablar de la conocida como Terapia enzimática, el tratamiento que mejor funciona para hidratar y reafirmar las piel después de los 30.

Las tendencias de tratamientos de belleza para el rostro están al rojo vivo. Por eso, nos hemos sumergido de lleno en una terapia que promete desatar toda la belleza que hay en nosotras. La especialista en estética facial avanzada, Verónica Merino, directora de Dermoestetica & Bienestar, nos ha hablado de un tratamiento facial no invasivo que es una de las soluciones más eficaces para frenar el paso del tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Baldwin Bieber ( @haileybieber)

Para empezar, nos cuenta que "es una terapia basada en la regeneración de la piel con una mezcla de proteínas, péptidos y aminoácidos que reconstruyen la integridad cutánea, aportando visiblemente más luminosidad y jugosidad en la piel". Con respecto al tacto nos cuenta con entusiasmo que consigue dejar una sensación de 'piel de bebé', con una suavidad apabullante. ¿Para quién está pensada? Para cualquier persona que pase de los 30 años, pero especialmente para aquellas que tengan "pieles deshidratadas, sensibles y envejecidas".el.

Terapia enzimática: la mejor para dar suavidad, elasticidad y juventud a la piel del rostro

La terapia enzimática no invasiva es una de las soluciones mas eficaces para reconstruir la integridad dérmica, iluminar la piel, mejorar la hidratación, proteger contra el estrés ambiental, aumentar la resiliencia y reducir los signos del envejecimiento. Y desde que nosotras mismas nos hemos sometido a este tratamiento, hemos notado los resultados desde la primera sesión. Además de no ser nada molesta tiene un efecto flash sobre la piel más que notable. Para saber cómo funciona, Verónica nos manda un vídeo de demostración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Verónica Merino Alcolado ( @veromerinoalcolado75)

Realmente se trata de la mascarilla enzimática Dermatech que se pone sobre la piel del rostro y el escote y ayuda a mejorar la salud y la apariencia de la piel y el cabello, y pueden ser especialmente beneficiosos para las personas con piel seca, dañada o envejecida. Entre sus ingredientes contiene 'Argilerine' que es el primer acetil hexapeptido-8 del mercado de los cosméticos diseñado para imitar a la toxina botulínica, actuando eficazmente sobre unos mecanismos cruciales que intervienen en la formación de las arrugas. Al poner la mascarilla en la piel, las enzimas disuelven suavemente las células muertas y los restos de suciedad y grasa acumulados en los poros, dejando la piel suave y limpia.

Lo mejor: En primer lugar, se destaca la piel iluminada así como la activación del sistema limfático. Todo esto lo consigue por trabaja en el interior de la piel a nivel celular, sanguíneo y linfático. Además, también hace funciones de barrera cutánea fortalecida. De esta manera, se tratan las arrugas y la flacidez de la piel, tensándola y compactándola.

¿Cómo se aplica una mascarilla enzimática?

Antes de aplicar una mascarilla enzimática, hay que limpiar y secar la piel para quitar restos de maquillaje, suciedad o grasa que puedan interferir con la acción de los ingredientes. Después, se aplica una capa fina de la mascarilla en toda la cara, evitando el área de los ojos y los labios. El tiempo de aplicación de la mascarilla puede variar según la marca y el tipo de mascarilla, pero suele oscilar los 30 minutos. Después de este tiempo, se retira la mascarilla con agua tibia y se seca la piel con una toalla suave.

Sus resultados son duraderos con efectos visibles al momentot, tan pronto sales de cabina. Sin embargo, Verónica nos cuenta que, según el tipo de piel a tratar, se recomiendan de 4 a 8 sesiones. Precio: 55 euros.

Las mascarillas enzimáticas estimulantes trabajan de dentro hacia afuera

Este tratamiento es toda una revolución en el mundo de la belleza porque traba en la capa más profunda de la epidermis que consiste en actuar de dentro hacia fuera.

Esto es probablemente el efecto más impresionante y milagroso de los tratamientos enzimáticos que actúan de la siguiente manera: "Producen una alta presión osmótica en el interior de los capilares, que provoca que las toxinas fluyan desde el interior de la célula dejando la matriz limpia y sana. Crean un ambiente magnífico para el desarrollo de coenzimas y antioxidantes evitando así el ataque de los radicales libres y otros agentes inflamatorios. Poseen un efecto pulsante que hace que la mascarilla adquiera vida propia sobre la piel, incluso se notan las pulsaciones que provoca".

En definitiva, un ritual antiedad con fases de limpieza profunda.