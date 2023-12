El brunch de Esther Doña para disfrutar y perder peso antes de Navidad

¿A quién no le gusta un buen brunch? Lo cierto es que ese concepto gastronómico anglosajón que une el desayuno (breakfast) con el almuerzo (lunch) en una sola comida ha llegado para quedarse. Y es que disfrutar de un desayuno tardío o una comida temprana es una costumbre a la que ya pocas se resisten. Pero eso sí, hay que reconocer que en muchos de los restaurantes de nuestro país solemos encontrar brunchs que incluyen gofres, tortitas, croissants, embutidos, bacon, salchichas… Y seamos sinceras, ahora que la Navidad está a la vuelta de la esquina, queremos cuidar más que nunca nuestra figura e intentamos evitar todas estas tentaciones.

¡Pero tranquila! Eso no significa que te tengas que privar de un delicioso festín. Simplemente la solución pasa porque te lo prepares tú misma en casa (y elijas los alimentos adecuados). ¿Lo mejor? Ahora Esther Doña acaba de desvelarnos qué incluye ella en su delicioso brunch para no engordar ni un solo gramo. ¡Toma nota y cópiaselo ya!

Esther Doña nos propone un brunch saludable, rico y muy saciante

No vamos a engañarnos, no existen los milagros. La viuda del marqués de Griñón mantiene su estupenda figura a base de mucho deporte y siguiendo una alimentación lo más sana posible. Además, una vez superada la barrera de los 40 años cuesta mucho más mantener el peso a raya, especialmente las mujeres, por lo que es fundamental apostar por una dieta sana y equilibrada. Eso sí, no hay que obsesionarse. Simplemente la clave está en elegir alimentos más ligeros, y dejar a un lado las grasas saturadas.

Esto Esther Doña lo sabe de sobra, así que en vez de renunciar a un rico brunch, lo adapta a una versión más healthy. ¿Qué incluye en su plato? Una tostada integral de centeno eco, aguacate, jamón york y un poquito de aceite de oliva virgen extra. ¿Para beber? Zumo de naranjas ecológicas.

¿Por qué el aguacate aparece en casi todas las fotos de platos veggies y sanos de Instagram? Porque está repleto de grasas saludables y atesora un sinfín de beneficios para nuestro organismo: controla la presión arterial, mantiene estable el colesterol, contiene propiedades antiinflamatorias, regula los niveles de azúcar en la sangre, protege y embellece la piel... Vamos, que debería ser un imprescindible en la dieta de todas.

Además, Esther Doña también apuesta por el jamón york en su brunch porque es perfecto para cuidarse y disfrutar sin tener que preocuparse por la báscula. Y es que solo suma 145 calorías por cada 100 gramos y, a la vez, su aporte en proteínas mantiene los músculos fuertes.

En cuanto al pan integral, lo cierto es que engorda exactamente igual que el pan blanco. Sin embargo, contiene más vitaminas, minerales, ácidos grasos y fibra, por lo que regula el tránsito intestinal. Y reconócelo: ¡no puede estar más rico con un poquito de aceite de oliva! ¿Te animas a disfrutar de este brunch tú también?