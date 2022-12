Es una obviedad que el brunch se ha puesto muy de moda en los últimos años. Pero por si vas tarde y todavía no habías ni escuchado esta palabra, debes saber que hace referencia a unificar el desayuno y el almuerzo en una única comida. De hecho, el nombre de brunch se obtiene de la contracción de las palabras en inglés breakfast y lunch, o lo que es lo mismo, desayuno y comida en español.

Lo cierto es que el brunch es una costumbre de origen anglosajón muy práctica para adaptarse mejor a los horarios flexibles del fin de semana. Y es que… tras una larga noche de fiesta, es fácil que un sábado o domingo nos levantemos a las 11 o las 12 de la mañana. Y claro, la sensación de hambre aprieta. Es tarde para desayunar y muy pronto para comer… ¿La solución? Optar por un buen brunch.

Normalmente en muchos de los restaurantes de nuestro país es fácil encontrar brunchs que incluyen gofres, tortitas, croissants, embutidos, bacon, salchichas… Pero seamos sinceras, ahora que la Navidad se acerca, queremos cuidar más que nunca nuestra dieta e intentamos evitar estos planes. Aunque eso no significa que te tengas que privar de un delicioso festín, basta con que te lo prepares en casa y elijas los alimentos adecuados. Y ahora, además, Esther Doña acaba de desvelarnos qué incluye ella en su brunch para no engordar ni un solo gramo. ¡Así que se lo puedes copiar!

Esther Doña nos propone un brunch saludable, rico y muy saciante

No vamos a engañarnos, no existen los milagros. La viuda del marqués de Griñón mantiene su estupenda figura a base de mucho deporte y siguiendo una alimentación lo más sana posible. Además, una vez pasada la barrera de los 40 años cuesta mucho más mantener el peso a raya, especialmente las mujeres, por lo que es fundamental apostar por una dieta sana y equilibrada. Eso sí, no hay que obsesionarse. Simplemente el secreto reside en elegir alimentos más ligeros, y dejar a un lado las grasas saturadas.

Esto Esther Doña lo sabe de sobra, así que en vez de renunciar a un rico brunch, lo adapta a una versión healthy. ¿Qué incluye en su plato? Varias tostadas integrales, un aguacate y mucho salmón.

¿Por qué el aguacate aparece en casi todas las fotos de platos veggies y sanos de Instagram? Porque está repleto de grasas saludables y atesora un sinfín de beneficios para nuestro organismo: controla la presión arterial, mantiene a raya el colesterol, contiene propiedades antiinflamatorias, regula los niveles de azúcar en la sangre, protege la piel… Vamos, que es un imprescindible en la dieta de todas.

Además, Esther Doña también apuesta por el salmón en su brunch porque es perfecto para cuidarse y disfrutar sin tener que preocuparse por la báscula. Y es que solo aporta 200 calorías por 100 gramos y, a la vez, su aporte en vitaminas favorece la resistencia del organismo ante las infecciones y reduce el riesgo de padecer enfermedades en la vista.

En cuanto al pan integral, lo cierto es que engorda exactamente igual que el pan blanco, aunque contiene más vitaminas, minerales, ácidos grasos y fibra, por lo que regula el tránsito intestinal. ¡Y puedes tomarlo con un poquito de aceite de oliva!

¿Te animas a disfrutar de este brunch este finde en casa?