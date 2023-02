A sus 36 años, Tamara Gorro no puede estar más estupenda. La televisiva cuida diariamente su cuerpo, su cara y su mente para estar maravillosa por fuera, pero también por dentro. Practica deporte dirimente, hace rutinas de gimnasio que nos muestra a través de vídeos muy didácticos, come sano y usa los mejores cosméticos para potenciar la salud de su piel y conseguir que esta se va joven y sana. Es en este último punto, en su rutina de belleza de noche, en el que nos queremos centrar hoy. Y es que, tal y como nos ha contado, usa un bálsamo sedoso desmaquillante para cuidar su rostro que tiene un ingrediente de lo más top.

Ha sido a través de varias imágenes donde Tamara ha compartido con todas nosotras y con sus más de dos millones de seguidores cuál es el producto que ella usa para retirar el maquillaje. "He descubierto un desmaquillante nuevo que va genial para las pieles grasas porque tiene carbón de japón", comentaba a sus fans.

El desmaquillante con carbón de jabón con el que Tamara Gorro limpia su piel

Tamara es toda una inspiración en muchos temas como moda y, como no, belleza. Si lo pensamos bien es muy lógico. Ella siempre va perfecta, con el maquillaje intacto y siguiendo las tendencias del momento, y luciendo un rostro bonito y sin imperfecciones. Así que debe cuidar mucho su dermis y por ello, nos parece súper interesante saber qué cosméticos usa para tener el rostro tan perfecto.

Por suerte, como os comentábamos, nos ha revelado cuál es el desmaquillante que usa desde hace poco tiempo y del que se declara fan absoluta. Se trata del nuevo 'Take The Day off Charcoal' de Clinique. Si no has oído hablar de él o nunca lo has probado, no puedes esperar más porque, tal y como explica la marca, es el número 1 gracias a su fórmula de bálsamo sedoso, con carbón japonés para limpiar los poros en profundidad y eliminar el exceso de grasa.

La influencer madrileña contaba que aunque ella no tiene la piel grasa es su producto ideal para hacer desaparecer los restos de 'make up' porque detoxifica los poros y ayuda a eliminar el exceso de sebo.

Se trata de un desmaquillante ligero que disuelve rápidamente hasta el maquillaje más resistente de ojos y rostro, así como los protectores solares. Su fórmula se transforma de un bálsamo sólido a un aceite sedoso tras su aplicación y, lo más importante, limpia en profundidad y se elimina por completo sin dejar ningún residuo. Está aprobado incluso para las pieles más sensibles y para las que, como nosotras, necesitan cosméticos que no resequen ni descamen la piel. La aplicación es muy sencilla: utiliza las yemas de los dedos secos para masajear el bálsamo sobre la piel seca. Y, por último, acapara con agua tibia y seca a pequeños toques. Un cuidado facial puede ser tuyo por 20,50 euros en Druni. El carbón vegetal japonés