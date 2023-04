¿Quieres conocer los tonos de uñas que van a arrasar esta temporada primavera-verano? Tamara Gorro se ha encargado de enseñárnoslos todos en su nueva manicura y nosotras no hemos esperado nada para copiárselos y que tú misma puedas recrear desde casa una manicura a la última de la forma más fácil y sencilla. Si te interesa, sigue leyendo y no te lo pierdas.

La primavera siempre es sinónimo de luz, vida y color. Y como no todo va a ser dar alegría a nuestros looks con la ropa, en este post te vamos a enseñar a dar un toque más con los esmaltes de uñas que son tendencia absoluta en el mundo de la belleza ahora mismo. Te adelantamos que a partir de este momento dejamos atrás los colores oscuros como granate, marrón o azul eléctrico y damos la bienvenida a tonos mucho más alegres... Aunque no seas de las más atrevidas, estamos seguras que estos tonos te van a enamorar.

Tamarra Gorro y su nueva manicura primaveral

A Tamara Gorro le encanta llevar sus uñas siempre impolutas. Sus manicuras suelen ser sencillas, clásicas y elegantes: francesa, colores nude, rojos... Pero ahora que ha llegado la primavera se ha atrevido con algo más especial. Su nueva manicura contiene varios tonos pastel como azul, lila, naranja... y algunos detalles como unos puntitos a contraste o unas líneas para dar un toque más chic y original. A nosotras personalmente nos encanta tanto para primavera como para verano... ¿Qué pensáis?

Además del verde o el fucsia, uno de los colores que no puede faltar cada primavera es el naranja pastel. De hecho, Tamara no ha sido la primera en atreverse con él, estos días ya se lo hemos visto a otras celebrities como Olga Moreno, y es que es un tono muy bonito que favorece a todas las edades.

Si quieres probar con estos colores, pero no tienes ninguno en casa, tranquila, nosotras pensamos en todo y ya te hemos preparado una selección con los mejores esmaltes de uñas de estos tonos que reúnen todo lo que necesitas: calidad, duración y precio económico. Para descubrirlos, solo tienes que seguir bajando hasta nuestra galería. Ahí te damos todos los detalles... ¡No te lo puedes perder!