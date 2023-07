¡Tenemos nuevo color de uñas favorito! Si has estado atenta a nuestros artículos sobre manicuras, seguro que sabes que la tendencia estrella del verano tiene varios colores que nunca fallan: el blanco típex que hace poco llevó Irene Rosales, o el amarillo subido con el que nos sorprendió Victoria Federica. Pero, hay otra tonalidad que se ha convertido en un must este verano: el 'nude'. Un color tan romántico como favorecedor que ayuda a resaltar el bronceado de la piel y que, al ser neutro, queda de lujo combinado con cualquier look.

A pesar de que también se llevan muchos los diseños llamativos y artísticos, como esta manicura abstracta de Anita Matamoros, las amantes de los colores básicos y de las uñas sencillas y elegantes se van a enamorar de las uñas de Tamara Gorro. La presentadora ha elegido para sus manos un rosa de lo más dulce que hemos visto.

Aunque si su opción te parece demasiado sencilla, y te apetece darle un toque más original, siempre puede añadir algún detalle sobre la base como perlas o brillantes de colores.

Las uñas rosa 'nude' de Tamara Gorro: la más natural, elegante y discreta