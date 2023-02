¿Sufres rosácea? Apunta, así puedes mantenerla (fácilmente) bajo control

Esta enfermedad no se produce de un día para otro, sino que se desarrolla de forma progresiva y a veces de un modo casi imperceptible. Toma nota y mantenla a raya antes de que sea demasiado tarde

Rojeces, vasos sanguíneos dilatados e incluso granitos en mejillas, nariz, mentón y frente (que aparecen y desaparecen). Todos estos síntomas pueden estar advirtiendo que padeces rosácea. Esta enfermedad de la piel es común sobre todo entre los 20 y los 50 años y, dado a que los factores hormonales afectan en ella, las mujeres son más propensas a sufrirla. Te contamos cómo puedes mantenerla bajo control.

¿Cuáles son sus causas?

Aunque en su aparición intervienen múltiples factores, un 40% de los pacientes tienen antecedentes de rosácea en su familia. Además, otros factores que pueden provocarla son el alcohol, las comidas picantes, los cambios bruscos de temperatura, la exposición al sol y el estrés.

¿Cómo se puede controlar?

La rosácea es una enfermedad crónica, o lo que es lo mismo, no tiene cura. Pero sí es posible controlar y minimizar sus signos mediante unos cuidados minuciosos. Y mucho ojo, porque esta enfermedad no solo puede empeorar, sino que siempre suele hacerlo si no empleamos los cosméticos adecuados. Es muy importante que las pieles que sufren rosácea eviten productos con fórmulas a base de cualquier ácido o que contengan un alto contenido en alcohol o fragancias, por su capacidad de irritar. Es preferible emplear cosméticos con pocos ingredientes, libres de perfumes y especialmente formulados para pieles con rosácea.

¿Y si sufro un brote?

La limpieza, la hidratación y la protección solar diaria son clave. Si estamos en fase de brote, lo ideal es utilizar productos que no necesiten aclarado y que no se tengan que frotar. Elige limpiadores suaves y que vayan enriquecidos en activos calmantes e hidratantes, como aguas termales, glicerol o niacinamida. Respecto a las cremas, lo más aconsejable es optar por texturas ligeras y activos que refuercen la barrera cutánea, como la glicerina y el ácido hialurónico.

¿Y si me quiero maquillar?

En ese caso es fundamental elegir cosméticos para pieles sensibles y que estén adaptados también a la zona ocular, que suele ser una de las más sensibles. Además, es mejor optar por maquillaje corrector, para cubrir bien las rojeces o los granitos inflamados.

Sigue bajando, hemos recopilado cinco cosméticos infalibles para las pieles con rosácea (y debes ficharlos ya).