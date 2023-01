Es sobre todo conocida por ser la mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, pero si a Virginia Troconis hay algo que le caracteriza es su pasión la vida ‘healthy’. Movida desde pequeña por los hábitos saludables, muy pronto encontró en la práctica de un estilo de vida sano todas las respuestas que buscada. Enseguida comprendió el inmenso bien que le proporcionaba sentir paz, estar bien consigo misma y un sinfín de buenas sensaciones que forjan hoy el hilo de su historia y que ha querido reflejar en ‘Comida, vamos a llevarnos bien‘, un completo libro sobre nutrición, sin ningún truco mágico, sin ninguna dieta a seguir, con el único objetivo de que se entienda que se puede tener una buena relación con la comida, sin necesidad de vivir contando calorías.

Y es que más allá de la rutina o un ‘hobbie’, llevar una alimentación balanceada y una rutina deportiva es el modus operandi, una forma de vida que te acerca a tu mejor versión, para conocerte, aceptarte y, sobre todo, quererte. Así lo dicta la modelo, bajo un halo de inmensa tranquilidad, nos enseña sus rutinas diarias y el camino a seguir para estar en forma a cualquier edad.

El deporte y la buena alimentación: las dos claves de la rutina sana de Virginia Troconis

«Mi sesión de electroestimulación no puede faltar en la rutina de la semana! Con este titular, Virginia Troconis nos contaba detalles de su método infalible para estar en forma. La esposa ‘El Cordobés’ nos recuerda a diario la importancia de llevar a cabo una vida sana y con buenos hábitos alimenticios y deportivos. Desde siempre, la venezolana cuida su alimentación y se pone en forma siguiendo una estricta rutina basada en la electroestimulación muscular y sesiones de ciclo.

Troconis explica en varias entrevista que ella come de todo, no tiene alimentos prohibidos, pero sí trata de llevar una alimentación sana y una rutina deportiva diaria. Dice, de hecho, que ha encontrado en este estilo de vida, el balance entre lo que come y lo que quema. Asegura que uno de sus hábitos más sanos es «no pesar la comida», ni tampoco contar calorías. No lleva una dieta a rajatabla, pero sí un plan nutricional que le ayuda a verse bien y guardar la línea.

Aunque, eso sí, como todas nosotras, ella también tiene sus trucos de belleza para verse más estilizada. Por ejemplo, por las mañanas, para deshinchar la barriga, se hace un té de jengibre y limón y se lo toma junto a un vaso de agua en ayunas. Si funciona o no, solo hay que ver el tipazo que tiene.

Entrena con Juan Calambres, el ‘coach’ deportivo de las famosas andaluzas

Pero además de este plan nutricional, Troconis tiene una clave más para conservar su peso y mantenerse en forma: entrenamiento con electroestimulación muscular. Para ello hace “clases muy intensas” con Juan Calambres, el entrenador de las famosas andaluzas. Toñi Moreno o Eva González son algunas de las mujeres que han probado el método de ‘Electrolympia’, que consiste en entrenar con un traje que lleva electrodos y manda estímulos eléctricos al provocar contracciones musculares. Los que lo han usado aseguran que los resultados se notan en muy pocas sesiones. Dura 20 minutos y se realiza una o dos veces por semana, no más.

Así, hace las tradicionales sentadillas y también consigue trabajar, además, los músculos de las piernas, los brazos, los glúteos… Por otra parte, las rutinas varían cada cierto tiempo que haya evolución y no quedarse estancado una vez controlas los ejercicios. Además combina este trabajo con sesiones de ‘ciclo’ desde su casa. Se trata de una actividad perfecta para quemar grasa y adelgazar ya que en una sola sesión se puede llegar a quemar unas 500 calorías o más.