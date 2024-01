El cambio radical de imagen de Sofía Suescun tras su rinoplastia: 'es una obra de arte'

Sofía Suescun se ha desplazado junto a su pareja, Kiko Jiménez, hasta a Canarias para hacer uno de sus sueños realidad. La hija de Maite Galdeano ya había admitido que se había hecho pequeños retoques estéticos (ácido hialurónico), pero que no se había sometido todavía a ninguna operación estética. Hoy, Sofía Suescun ha mostrado el grandísimo cambio de imagen, el antes y el después, tras someterse a una rinoplastia ultrasónica. Te contamos todo sobre este procedimiento y te enseñamos los impactantes resultados.

La rinoplastia ultrasónica es una técnica avanzada en cirugía estética que utiliza la tecnología ultrasónica para esculpir y remodelar la nariz de manera más precisa y menos invasiva. A diferencia de los métodos tradicionales, que emplean instrumentos quirúrgicos convencionales, la rinoplastia ultrasónica utiliza un dispositivo ultrasónico que emite vibraciones de alta frecuencia para disolver y modelar suavemente el cartílago nasal. Este enfoque permite a los cirujanos realizar ajustes milimétricos con mayor control y reducir el trauma tisular, lo que se traduce en una recuperación potencialmente más rápida y menos hinchazón postoperatoria. La rinoplastia ultrasónica ha ganado popularidad por su capacidad para lograr resultados más naturales y personalizados, adaptándose a las características únicas de cada paciente.

La rinoplastia ultrasónica, un método menos invasivo

El coste de una rinoplastia ultrasónica puede variar significativamente según la ubicación geográfica, la experiencia del cirujano, la complejidad del procedimiento y otros factores individuales. En promedio, los costes pueden oscilar entre unos pocos miles de euros hasta casi 15.000 euros, en los que se incluyen los honorarios del cirujano, las instalaciones quirúrgicas y los gastos relacionados con la anestesia.

En cuanto a la duración de la operación, la rinoplastia ultrasónica tiende a ser más precisa y eficiente que algunos métodos tradicionales, lo que puede contribuir a tiempos de procedimiento más cortos. Por lo general, la intervención quirúrgica suele tomar entre 1 a 3 horas, dependiendo de la complejidad de la cirugía y de los objetivos específicos del paciente. Es esencial discutir estos aspectos, así como los costes asociados, directamente con un cirujano plástico cualificado durante una consulta personalizada.

El antes y el después de la nariz de Sofía Suescun

La influencer ha mostrado en sus redes sociales todo el proceso desde que puso un pie en la clínica. Lo mejor es que le ha encantado el resultado, su nariz se me mucho más simétrica y la punta ligeramente elevada da mucha más armonía a su rostro. La instagramer aseguraba emocionada: "¡Dios mío!¿Quién diría que acabo de salir de quirófano? Estoy perfecta, y eternamente agradecida a mi @drblasgarcia y todo su equipo por el cariño con el que me han tratado desde el minuto 0. Ahora mismo, estoy 'sensiblona' hablando desde lo más profundo de mí. Deseando saber cómo ha quedado recién operada. Ahora os grabo mi reacción al verlo. Os quiero, gracias por vuestros mensajes"

Lo cierto es que el cambio de imagen es realmente impresionante y Sofía se quedaba ojiplática al ver las imágenes de su nariz justo después de salir de quirófano, aunque aún no ha podido contemplarla frente al espejo por el vendaje y los apósitos. Aseguraba tras ver las fotos: "Dios mío, creo que sigo con la anestesia y lo que estoy viendo no es real. Por favor, que alguien me pellizque. Estoy llorando ahora mismo. Esto es una obra de arte. No tengo palabras"