Si esta temporada hay un estilo que triunfa sin discusión son los cortes de pelo con flequillo. Son ya varias las influencers que no han tardado en rendirse a esta tendencia: Estela Grande, Marta López Álamo, Violeta Mangriñán… ¿La última? Sofía Suescun. La novia de Kiko Jiménez ha acudido a su salón de peluquería de confianza y a golpe de tijera le ha dado un nuevo aire a su melena.

El flequillo de Sofía Suescun es uno de los que más favorecen

Después de unos días dándole vueltas a si someterse a un cambio de look o no, Sofía Suescun ha hecho un ‘remember’ y ha vuelto a cortarse el flequillo. La que fuera concursante de Gran Hermano 16 ya optó por esta tendencia en el año 2019, aunque no le duró demasiado tiempo, ya que le resultaba algo incómodo. Pero este invierno, aprovechando que está muy de moda, ha vuelto a hacerlo y le ha dado un cambio a su melena enmarcando su rostro en un flequillo de lo más chic.

“Los flequillos van y vienen en cuanto a tendencias, pero siempre son favorecedores y personales. Es difícil recordar una actriz con flequillo y sin personalidad, desde Audrey Herburn a Elizabeth Taylor, pasando por Jane Birkin que nos dejó ese flequillo icónico para la historia que ha vuelto esta temporada reinventado. Siempre nos preguntan a los peluqueros a qué tipo de rostro favorece, pero personalmente, mi experiencia me dice que hay uno para cada mujer, solo hay que darle el punto que encaje con cada rostro y cada estilo”, afirma Sonia Atanes, directora del salón de taninoplastia SAHB.

Pues dicho y hecho, Sofía Suescun ha elegido el flequillo que más le favorece: desfilado, largo y muy versátil, ya que lo puede llevar tanto recto como un poco ladeado.

Así se debe cuidar y mantener el flequillo en casa

Y si tú, al igual que la hija de Maite Galdeano, también estás pensando en hacerte flequillo esta temporada, apunta estos 3 mandamientos:

1- Amarás el champú en seco: Para una salida exprés o tras una visita intensa al gimnasio este producto te salvará (y en cinco minutos tu flequillo estará a punto sin tener que lavar toda la melena). Además también es perfecto para aportarle un plus de volumen y que no se pegue demasiado a la frente.

2- Recurrirás al secado multidireccional: Si hay ondulaciones o remolinos en la raíz, lo mejor es secarlo primero en una dirección y después en la otra, ya que este truco nos ayuda a neutralizar esas formas y domarlo más fácilmente.

3- Cortarás siempre en seco: Si te atreves a mantenerlo en casa y cortártelo tú misma, recuerda que el cabello mojado se estira mucho más que cuando está seco, por eso pueden quedar mechones desiguales. ¿El truco? Secar el flequillo antes de cortarlo. De esta manera conseguirás que el resultado sea el deseado.