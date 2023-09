Sofía Suescun quiere empezar el otoño renovada. Y como quedan menos de 15 días para dar la bienvenida a la nueva estación, la influencer ha decidido refrescar su melena ya. ¡Y lo ha hecho a golpe de tijera! Lo cierto es que, por lo general, nuestras famosas no suelen sorprendernos con grandes cortes de pelo en verano. Principalmente por aquello de que la humedad y el viento que trae consigo la playa complica mantener el corte y el peinado impecables. Pero eso sí, en cuanto ponen un pie en el asfalto de la ciudad muchas se apresuran a estrenar nuevo look. Y este es el caso de la hija de Maite Galdeano, que tras disfrutar de un viaje idílico por México, ha puesto rumbo a su centro de belleza de confianza con el objetivo de sanear su melena y ganar estilo.

Sofía Suescun cambia de look y apuesta por el corte que ya se pide en todas las peluquerías

Hasta el momento Sofía Suescun lucía un corte midi totalmente recto que apuntaba a que la de Pamplona tenía como propósito seguir dejando crecer su melena. Sin embargo, no ha sido así, ya que la novia de Kiko Jiménez acaba de apostar por el corte tendencia del momento: el mariposa. "Hemos realizado un corte mariposa con flequillo largo, que me aporta movimiento al rostro quitando el efecto de melena recta que tenía, para pasar a unas capas ligeras y suavizadas en el contorno del rostro", explicaba la joven tras su cambio de look en 'You Glow Salon'.

El corte mariposa (también conocido como 'butterfly cut') se caracteriza por sus ligeras y sutiles capas, que giran hacia el rostro para crear un efecto 'contouring'. Además, este corte también incluye un flequillo muy abierto y espeso, que enmarca el rostro, dulcifica los rasgos, y aporta un plus de frescura al resultado final. ¿Quieres ver cómo lo defiende Sofía? ¡Dale al play del vídeo!

Pero ojo, porque la exsuperviviente también ha querido estrenar nuevo color de pelo. Nunca antes había tocado su tono castaño natural, pero ahora se ha atrevido con unas favorecedoras mechas french balayage entremezcladas con suaves reflejos babylights desde la raíz. Esta técnica es una de las coloraciones más solicitadas desde hace algún tiempo en las peluquerías, ya que se puede conseguir un resultado perfecto en todas las tonalidades, incluso en los cabellos más oscuros.

¿Qué te parece el nuevo look de Sofía Suescun?