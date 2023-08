Las prescriptoras de belleza son conscientes de que el boom de lo 'Barbie' ha llegado no sólo a la moda, sino a lo más alto de la cosmética y el mundo del maquillaje. Sofía Suescun que se atreve con absolutamente todo, emerge como una guía de estilo con su revelación de la sombra de ojos en crema que adora para lograr un look barbiecore. Esta tendencia, que abraza lo dulce y lo vibrante, es una invitación a explorar nuevos horizontes en el maquillaje de ojos dejando a un lado el formato en polvo, las sombras en crema están ganándoles terreno a los productos tradicionales. ¿En qué firma confía la hija de Maite Galdeano?

Crea tu sombra fucsia con la propuesta de Sofía Suescun

Para empezar, antes de sumergirse en los tonos vibrantes, es esencial preparar el lienzo. Aplicar un primer o pre-base para los ojos asegurará que el maquillaje se mantenga intacto durante todo el día y los colores se muestren en su máxima expresión. Ahora, el rosa es el protagonista indiscutible en la tendencia barbiecore, y el abanico de posibilidades es amplio. El rosa fucsia es solo el comienzo; también pueden explorar tonos como el rosa chicle, el rosa quemado o el rosa palo, que son tonos menos llamativos y con los que podrán coquetear las que menos arriesgan.

La novia de Kiko Jiménez utiliza The Cream Eyeshadow Sombra de Ojos en Crema de 3INA un producto con un pigmento súper saturado y con una calidad inigualable. Esta sombra es súper fácil de manejar, tanto con los dedos, como con brochas profesionales para crear novedosos diseños en tus ojos. Utilizar la sombra como un delineador en este tono tan llamativo añadirá un toque de diversión y una dosis de intensidad a tus looks. Si un look más juvenil e impactante, el eyeliner flotante es una elección excelente. Y si optáis por la opción más clásica un degradado fucsia, no fallará para acudir a tu próxima fiesta.

¿Quieres descubrir más sombras en crema para crear tu look 'Barbie'? Desliza para echarle un ojo a nuestras propuestas.

