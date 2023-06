El calor, la humedad y la exposición al sol pueden afectar la salud y apariencia de nuestra piel, por lo que es esencial elegir los productos adecuados. Cambia tus rutinas de belleza de verano para mantener tu piel perfecta a lo largo de la temporada estival.

Hemos pensado en todo. Tanto si tienes eventos especiales este verano, como si quieres continuar tu rutina antiaging adaptada a la exposición solar y a las altas temperaturas. Te traemos una larga lista de novedades que no puedes perderte este verano y que pegarán muy, muy fuerte.

Un buen ejemplo de firma a la que podemos acercarnos es Ziaja, una marca muy asequible que cumple ya 10 años en el sector de la belleza y que no deja de cosechar éxitos. Para celebrar este aniversario, ha sacado una línea dedicada a la niacinamida combinada con la vitamina C. Si quieres que tu piel esté deslumbrante este verano, sus nuevos productos prometen un efecto flash instantáneo. ¿Nuestros productos favoritos? El gel limpiador y el sérum facial. Además, están disponibles en Druni o Primor.

¿Qué hay de nuevo en el mundo del skincare para este verano?

Bien es sabido que las coreanas no tienen rival a la hora de protegerse del sol. Por eso, te sugerimos que te inicies en los protectores solares coreanos y, si ya eres una gran adepta de este tipo de productos, te ofrecemos, por ejemplo Matte Sun Stick Mugwort de Beauty of Joseon. Una firma súper viral que podéis conseguir tanto de manera online como en la nueva tienda física de Koss, especializada en productos coreanos difíciles de conseguir y con atención personalizada, que recientemente ha inaugurado su tienda en Madrid. ¿Eres más de alta cosmética? No te preocupes, también tenemos un producto para ti.