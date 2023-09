Septiembre es el momento perfecto para comenzar una vida sana. Lo único que se necesitan son las ganas, nos anima Shaila Dúrcal que estrena nueva figura, con 20 kilos menos, a sus 44 años recién cumplidos. La cantante ha hecho de la alimentación saludable un estilo de vida. ¿Te animas a conocer su historia?

Los motivos para comer sano son muchos, y las excusas que solemos ponernos para no hacerlo también. A la cabeza se encuentran la falta de tiempo y la desmotivación. En este sentido, la cantante lo tiene claro: "He conseguido llegar a mi peso ideal siempre con el apoyo de nutricionistas y doctores especializados". Asimismo, la hija de Rocío Dúrcal ha demostrado que no hay excusas para estar en forma, porque todo es cuestión de prioridades.

Ella es un ejemplo de que con esfuerzo y constancia no hay imposibles. Hace cuatro meses se puso el objetivo de empezar una vida más saludable y con mejores hábitos alimenticios, y desde entonces no ha parado. "Mi cuerpo necesitaba un cambio porque me costaba aguantar los conciertos, y me dolía mucho la espalda a causa de mi escoliosis". Ahora que ha empezado a ver resultados, Sheila nos confiesa que método ha seguido para adelgazar. Se trata de la dieta PronoKal, que también han hecho otras famosa como Marta Sánchez. ¡Sigue leyendo para saber en qué se basa su plan de alimentación!

¿En qué consiste el método PronoKal con el que Shaila Dúrcal ha conseguido perder 20 kilos?

El método PronoKal está basado en una dieta cetogénica que nada tiene que ver con la famosa dieta keto. Según explican en su página web: "este plan de alimentación es bajo en hidratos de carbono y en grasas. Al reducir los hidratos de carbono, el organismo pasa a utilizar las reservas de grasa acumuladas como fuente de energía. Este proceso se conoce con el nombre de cetosis y se trata de una situación metabólica que nuestro organismo lleva a cabo de forma natural, debido al bajo aporte de hidratos y grasa".

Shaila Dúrcal cuenta, por ejemplo, que gracias a esta dieta ha conseguido perder 20 kilos y muchísimo volumen y en solo cuatro meses. Aunque reconoce que, para llegar a su peso ideal, todavía le quedan por perder otros siete. Su hermana Carmen Morales también ha seguido este plan, en su caso lleva 15 kilos perdidos.

Pero, ¿cómo funciona esta dieta cetogénica? En primer lugar se elabora un menú personalizado con ayuda de un coach nutricional que valora cada caso en particular. Este plan alimenticio cuenta con alimentos de calidad donde destacan las proteínas de alto valor biológico, que permitirán que la cetosis sea estable. Por último, junto a la dieta, se aconseja la practica de algún deporte o ejercicio con el objetivo de proteger el músculo y activar el metabolismo. Eso sí, todo este proceso debe estar guiado por profesionales cualificados.