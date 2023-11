Aunque nos encanta saber de qué diseñadores viste y qué trucos de belleza sigue para estar siempre monísima, conocer cuál es el perfume preferido de Victoria Federica se ha convertido en uno de nuestros mayores descubrimientos beauty del mes. Y ella misma ha sido la que nos lo ha confirmado (a través de una fotografía). La joven es 'adicta' a una fragancia femenina de Zadig & Voltaire. Un aroma fresco que tú también puedes conseguir.

No sabemos en qué situaciones lo usa, pero todo apunta que en su tocador no falta en sus citas más importantes. Es una fragancia oriental que huele irresistiblemente bien y que vas a querer comprarte este Black Friday. ¿Por qué? Pues muy sencillo: lo hemos encontrado rebajado al 25% en la página web de Sephora. ¡Maravilla!

¿A qué huele la sobrina del Rey Felipe VI? A rebeldía pura y dura. Se trata de This is Her! La nueva fragancia femenina de Zadig & Voltaire, un aroma que no decepciona y que perdura durante horas y horas sobre la piel y sobre cualquier prenda. Desprende una notas sensuales de vainilla y castaña combinadas con una estela rockera de madera de sándalo. ¡El perfume de una mujer de espíritu libre como ella!

Para terminar de convencerte te diremos que no está testada en animales, es vegana y no tiene gluten, ni acetona, ni parabenos, ni sulfatos. ¡No nos esperábamos menos de Victoria Federica! Lo mejor es que tú también puedes conseguir este perfume ¡y con descuento! Encuéntralo en Sephora rebajado de 59,99 euros a 44,99euros/50ml.

COMPRAR EL PERFUME DE VICTORIA FEDERICA REBAJADO

Te dejamos la descripción que, cuanto menos, suena de lo más apetecible. Sus notas olfativas son las siguientes:

Salida : Jazmín

: Corazón : Pimienta, Castaña

: Fondo: Vainilla, Sándalo

Las notas de un perfume se dividen en notas de salida, corazón y base. Las notas de salida son las primeras que se perciben y tienden a evaporarse más rápido, mientras que las notas de base son más duraderas. Los perfumes con notas de base más densas y ricas tienden a durar más tiempo.

Qué hacer para que el perfume de Victoria Federica dure más tiempo en la piel

Una de las dudas más habituales a la hora de comprar una fragancia es cuánto dura su aroma cuando la rociamos en nuestro cuerpo. Y la verdad es que hay muchos factores de los que depende la duración de un perfume en nuestro cuerpo. En primer lugar, cabe mencionar que la duración de un perfume depende en gran medida de la composición del mismo.

Los perfumes tienen la concentración más alta, seguidos por el agua de perfume, el agua de colonia y el agua de tocador. A medida que aumenta la concentración de aceites, generalmente aumenta la duración de la fragancia. Generalmente cuando leemos 'eau de parfum', esta suele comprender entre 7 u 8 horas, mientras que un extracto, que es el perfume más puro, puede llegar incluso a las 24 o 48 horas. Pero, además, los ingredientes utilizados, también pueden influir en su longevidad. En este sentido, los aceites aromáticos de mayor calidad tienden a mantener su aroma por más tiempo.

Sin embargo, la duración de un perfume depende también de nuestro tipo de piel y de cómo la cuidamos. Algunas personas tienen una piel más seca que puede absorber menos fragancia, mientras que otras tienen una piel más grasa que puede retener la fragancia por más tiempo. Al mismo tiempo, la cantidad de perfume que aplicas y la forma en que lo haces también puede influir en su duración. Aplicar en áreas de pulso (muñecas, cuello) o sobre la ropa puede prolongar su duración.

Así, para garantizar que un perfume dure lo prometido, debemos tener en cuenta los factores ambientales como la temperatura, la humedad y la actividad física pueden afectar la duración de un perfume. El calor y la humedad suelen intensificar la fragancia, mientras que ambientes más fríos y secos pueden reducir su duración.

Y ahora vamos a dejar un truco que hemos visto en la red social 'TikTok' para que nuestro perfume dure más tiempo sobre la piel. Consiste en poner un poco de vaselina sobre la zona donde vamos a rociar después el perfume. Como bien sabemos, en la piel seca no dura mucho el perfume. Por lo tanto, si le damos un plus de hidratación a la zona, estaremos incrementando su olor durante más tiempo. Si no te hace mucha gracia la idea de la vaselina, puedes hacer lo mismo con tu crema hidratante habitual. Aunque, eso sí, produce elegir un producto que no lleve perfume para que su olor no enmascare al de tu colonia favorita.