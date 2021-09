Este lunes, Pilar Rubio regresó a ‘El Hormiguero’ como primera invitada de la nueva temporada del programa presentado por Pablo Motos. Después de un verano de cambios, ya que su nueva vida está en París tras el fichaje de Sergio Ramos por el París Saint Germain, la colaboradora de televisión regresó a su casa para hablar precisamente de estos cambios que se aproximan. A pesar de esto, confirmó que seguirá con su sección de tendencias semanalmente e incluso fue sorprendida por su marido y su hijo Álex. Un regreso por todo lo alto para la presentadora, que por cierto estaba radiante. ¿Cuál es el secreto de Pilar Rubio para tener un rostro impecable tras los excesos del verano?

Pilar Rubio y SanaExpert han creado el producto definitivo para cuidarte por dentro (y que se vea por fuera)

Ya sabemos que durante el verano nuestra piel sufre algunas agresiones como la larga exposición a los rayos solares, que pueden provocar manchitas, o irritación en la piel por el cloro o la salitre, entre otros. Por este motivo, Pilar Rubio elige cuidarse por dentro para que el resultado también se vea por fuera. La colaboradora de televisión elige BEAUTY ELIXIR, de la mano de SanaExpert, que sirve para trabajar la belleza desde el interior y mejorar la salud de tu piel.

Se trata de un producto pionero en Nutricosmética. Por esto, SanaExpert ha desarrollado la solución más completa para trabajar tu belleza de dentro hacia afuera: una pionera bebida cosmética para trabajar tu belleza desde el interior. El resultado es Beauty Elixir by Pilar Rubio. Una combinación única de colágeno, ácido hialurónico, coenzima Q10 y Vitaminas E y C en formato de monodosis bebibles y con sabor cereza. Pilar Rubio, que ha trabajado en el producto, también se ha convertido en su mayor fan.

La colaboradora de televisión se ha convertido en la mayor fan de este producto

Pilar Rubio ha contado en primera persona su experiencia con este innovador producto de nutri cosmética: “Para vernos bien por fuera tenemos que empezar por sentirnos bien de dentro hacia afuera. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Detrás de una cara y una piel radiante suele haber mucho trabajo. Si os dicen lo contrario, os aseguro que mienten. Puedes partir de un buen físico, pero si no lo cuidas todo se acaba. Siempre he pensado que era muy importante mimar mi piel con una buena alimentación, bebiendo agua, controlando el estrés y con una actitud optimista, pero además siempre he estado buscando ese plus que me ayudara en este proceso constante y diario. Conseguir una piel hidratada, nutritiva y tersa no siempre es sencillo. Mucha gente me dice que yo lo tengo más fácil, pero os aseguro que hay mucho trabajo detrás de la imagen que proyecto. Por eso, me ha encantado trabajar con SanaExpert y apostar por estos bebibles cien por cien naturales y ecológicos para alimentar mi piel con constancia y mimo. Un producto pionero cuya combinación de componentes hacen que la belleza comience a crearse de dentro hacia afuera”, ha contado.

Los ingredientes infalibles para un resultado 10

“El objetivo de este elixir, que yo llamo mágico por los efectos maravillosos que he comprobado en mí misma, no solo es mejorar la salud de nuestra piel, sino también reforzar el pelo y las uñas. Beauty Elixir by Pilar Rubio contiene altas dosis de péptidos de colágeno y elastina, componentes que se encuentran de forma natural en la piel pero que su cantidad se reduce con el paso del tiempo. El colágeno favorece la regeneración positiva de las células de la dermis; mejora la elasticidad, lo que otorga mayor firmeza y ayuda a reducir las líneas de expresión y arrugas, que tanto nos empiezan a preocupar a todas. Además, es rico en vitamina C, que contiene propiedades antioxidantes considerables y estimula la producción de colágeno. Este producto también contiene ácido hialurónico. Dicho componente restaura la tasa de humedad de la piel, por lo que las células consiguen mantener su turgencia y elasticidad, proporciona mayor volumen a la piel y hace que esté más hidratada”.

“Otro de los ingredientes que me ha fascinado es la coenzima Q10. Se trata de un fuerte antioxidante que previene la oxidación de los lípidos de la piel, protegiendo nuestras células de las acciones dañinas de los radicales libres y la radiación UV, algo de lo que nos protegemos durante el verano pero que no prestamos toda la atención necesaria el resto del año. Es un compuesto antiaging que evita la disminución del colágeno y combate la formación de las temidas arrugas. En definitiva, la coenzima Q10 se encarga de fomentar

la producción de energía, proteger la piel de las agresiones externas y retardar el envejecimiento, pero, lamentablemente, su producción también disminuye con la edad, por lo que los expertos recomiendan aportar este extra a través de suplementación. Lo fascinante de todos estos ingredientes es que van trabajando de manera invisible nuestro interior para luego mostrar lo visible de la manera más bella y cuidada«, sentencia Pilar.