Son muchos los aspectos de la vida de Victoria Federica que despiertan la curiosidad de sus seguidores y admiradores. Ya sea en términos de estilo, de cuidado del pelo, o del make up que usa en su día a día o en sus citas importantes. Por suerte, sabemos todos los secretos de belleza que rodean a la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Hoy, destapamos la base de maquillaje que ya tiene su sello personal.

Si te fijas ‘Vic’ parece que siempre está bronceada todos los días del año, ella misma resolvió la incógnita maquillándose en directo, con ayuda profesional, y se veía claramente que utilizaba un polvo de sol muy potente. A veces, también, echa mano de los autobronceadores.

La joven asegura que le gusta más lucir una piel natural y libre de producto, pero cuando la ocasión lo merece apuesta por una base ideal con la que consigue un rostro de porcelana. ¡La tenemos!

La base de maquillaje de larga duración de Victoria Federica usa a todas horas

La nieta del rey emérito utiliza una base de maquillaje de larga duración muy popular en el mercado. Es un producto icono. Se trata de ‘Estée Lauder Maquillaje Double Wear’, que se caracteriza por ser apta para todo tipo de pieles con un resultado de larga duración que permanece impecable hasta 24 horas. Cuesta 24,95 euros en Primor.

Es un maquillaje de lujo de cobertura media que, además de adaptarse a la piel y ser ligero como el aire, regula el sebo de la cara. También protege del sol gracias a su SPF +10, no transfiere y es resistente al agua y a la humedad. Es uno de los maquillajes más recomendados por expertos.

Es una base muy ligera y da la sensación de no ir maquillada porque no es pegajosa. También atenúa los brillos y difumina las imperfecciones al mismo tiempo que la mantiene hidratada. El resultado es, como vemos en Victoria, natural y con un acabado profesional. ¿Lo mejor? No contiene aceite ni fragancia y se ha sometido a pruebas oftalmológicas y dermatológicas.

En la página web de la firma, dicen que cubre imperfecciones, no mancha y que, además, DURA TODO EL DÍA. Una de sus muchas bondades es que cuenta con una amplia gana de tonos desde la más clara, a la más oscura, pasando por subtonos neutros, rosados o cetrinos.