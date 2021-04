La presentadora Nuria Marín ha desvelado cuál es su secreto para tener el vientre plano. Una sorprendente manera de conseguirlo que cuesta 0 €.

Dieta, ejercicio, caminar a diario, tés drenantes, batidos detox… Hemos probado todo lo que lo que está en nuestro alcance para conseguir un vientre plano. ¡Y aún así no vemos los resultados que nos gustaría! Hemos pagado a la nutricionista, abonado la cuota mensual del gimnasio, nos hemos comprado todos los alimentos diuréticos para evitar la retención de líquidos y nada. No hay forma de que nuestro abdomen se vea liso y firme. Quizás esto se deba a que, aunque hayamos invertido euros y euros en conseguir nuestro objetivo, hay un pequeño detalle que no estamos haciendo todo lo bien que deberíamos. Y es que Nuria Marín, la presentadora más dinámica de Telecinco, nos ha confesado que la clave para lucir tipo es… ¡Andar correctamente! Pero no como lo hacemos a diario, si no cambiando un par de cositas que marcarán la diferencia.

Andar con consciencia, el secreto para conseguir un vientre plano

Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde la periodista, presumiendo de cuerpazo, ha querido desvelar este maravilloso secreto. «Llevo días pensando si compartía o no compartía uno de mis mayores secretos de belleza. Es una cosa que llevo haciendo desde adolescente; una cosa que empecé hacer de forma inconsciente pero luego con el paso del tiempo de la cuenta de que funciona muy bien. Y es uno de mis secretos para tener un vientre plano, algo que se hacéis siempre va a dar resultados y vais a flipar»; contaba a sus más de 150 mil seguidores.

«Cuando vayáis por la calle de camino al trabajo o a la compra. O sea, buscad un trayecto que hagáis todos los días de ida y de vuelta y hacer lo siguiente. Se trata de que cuando caminéis, tratéis de poner la espalda lo más recta posible y apretéis la barriga. No es meter barriga, sino apretar la tripa como si quisierais marcar el abdominal poniendo la barriga dura. Así se va ejercitando la musculatura y de hecho yo creo que ayuda a marcar el abdominal»; explicaba. «También podéis aprovechar para trabajar el suelo pélvico haciendo los ejercicios de Kegel. Se trata de apretar los músculos de la vagina y soltar. Creo que eso también ayuda a trabajar toda la zona del bajo vientre»; añadía.

«Probadlo y si lo probáis me contáis si os funciona. Probadlo con constancia, hay que hacerlo todos los días. Y lo mejor es que no cuesta nada. ¡Es gratis!», concluía. ¡Qué ganas de darle una oportunidad a esta idea. Y es que viendo el tipazo que Nuria Marín se gasta, tenemos más que claro que funciona.