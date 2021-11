No es la primera vez que vemos a Letizia presumir de moreno en los meses más fríos del año. Pero ese tono dorado tan bonito y favorecedor que consigue en sus brazos y piernas no es el resultado de la visita habitual a un centro de rayos uva, ni mucho menos. Tampoco se debe a un bronceado exprés en cabina (de esos que duran más o menos una semana). El secreto que esconde se encuentra en su ritual de belleza. Y es que la Reina ha incluido entre sus cosméticos de confianza un autobronceador de última generación.

Los autobronceadores, que tan mala fama tenían hace años por eso de que manchan la ropa y dejan un resultado irregular, han evolucionado enormemente en los últimos tiempos. Ahora sus fórmulas reaccionan con los aminoácidos presentes en la capa más externa de la piel y consiguen un moreno homogéneo, duradero y, sobre todo, muy natural. Pero ojo, porque si te ha dado envidia y ya estás deseando probar uno para lucir un bronceado como el de Letizia, debes saber que hay ciertos pasos clave que debes seguir para que todo salga bien. ¡Apunta!

1- Exfolia

Seguro que ya te imaginabas que tenías que exfoliar tu piel antes de usar un autobronceador. Pero es muy posible que no sepas que hay dos reglas fundamentales. La primera, debes exfoliarte 24 horas antes de aplicar el producto, para que a tu piel le dé tiempo a recuperarse. Y la segunda, para conseguir el efecto deseado, tienes que elegir un exfoliante que no contenga ningún tipo de aceites, ya que de lo contrario el bronceado no se fijará.

2- Elige el momento

Lo más importante es no aplicarte el autobronceador inmediatamente después de la ducha, ya que es cuando tenemos los poros de la piel más abiertos. ¿El mejor momento? Por la noche, antes de irte a dormir. De esta forma el producto tendrá tiempo para fijarse bien y podrás retirar el exceso con la ducha de por la mañana. Además, siempre se tiende a sudar más durante el día, lo que puede provocar imperfecciones. Y no te preocupes, porque no mancharás las sábanas.

3- Así se hace

Para aplicar el cosmético de forma regular y que tu bronceado quede tan perfecto como el de Letizia, lo mejor es seguir siempre la misma rutina, de abajo a arriba: empezando por una pierna y después la otra. Posteriormente el torso, la espalda y, finalmente, hombros, escote y brazos. Respecto a usar guantes o no, puedes hacerlo a tu elección, eso sí, si vas a hacerlo con las manos, deberás lavártelas inmediatamente después.

4- Prolonga su efecto

Los resultados del bronceado suelen durar entre 7 y 10 días, pero si quieres prolongar al máximo su efecto, un buen truco es aplicar dos capas ligeras de producto, esperando 30 minutos entre una y otra y un mínimo de 8 horas antes de darte una ducha. Eso sí, cuando quieras volver a aplicarlo, debes retirar previamente todos los restos del autobronceador anterior en la ducha.

Ahora que ya sabes cómo debes aplicártelo, recuerda: elige texturas en mousse si tienes la piel grasa o mixta, y en loción si tu piel es seca. Desliza hacia abajo, te proponemos unos cuantos autobronceadores que consiguen un resultado impecable.