El secreto de Laura Escanes para una piel de cine

A la hora de tener una buena imagen son muchos los factores que hay que tener en cuenta. Uno de los más importantes es la genética, pues es la que marca cómo vamos a envejecer, pero también es importante llevar a cabo una serie de cuidados diarios. No solo por dentro, con una alimentación saludable y buenas dosis de deporte, también por fuera, recurriendo a cuidados de belleza con tratamientos estéticos o cosméticos fáciles de usar. Laura Escanes es, precisamente, una de las creadoras de contenido que más productos utiliza en su día a día. Con ellos consigue una piel súper cuidada, tersa y luminosa.

Lo último que nos comparte es el sérum con vitamina C que lleva usando desde hace algún tiempo: "Es genial para darle luminosidad a la piel", explica, señalando que está muy contenta con los resultados.

Los cuidados de Laura empiezan por la mañana, después de lavarse muy bien la cara. Es entonces cuando se aplica la vitamina C concentrada, de Freshly Cosmetics, que reduce y revierte la rugosidad en un 66% tras 28 días. Su textura ligera consigue penetrar al máximo en las capas de la piel sin dejar pegajosidad, actuando sobre la dermis y recuperando el resplandor natural de la misma. Entre sus ingredientes está el ácido hialurónico vegano que combinado con el té negro y el extracto de Bidens Pilosa reduce notablemente las arrugas, aportando firmeza y elasticidad a la piel.

Su precio es de 35,95 euros y, debido a sus ingredientes, el fabricante recomienda aplicarlo mañana y noche sobre la piel completamente limpia y desmaquillada. ¿Un plus? es apto para exposición al sol (no es fotosensible).

La vitamina C es el rey de los antioxidantes, y Laura Escanes no puede vivir sin él

En este post te vamos a contar qué es la vitamina C y para qué sirve. Esta vitamina bloquea la acción de los radicales libres producidos por el sol, que son los causantes del envejecimiento prematuro. También estimula la producción colágeno y ayuda con manchas e ilumina el rostro. Es, fundamentalmente, antioxidante y no la produce nuestro cuerpo por lo que es necesario consumirla a través de alimentos, sobre todo de origen vegetal. Los cosméticos con vitamina C, también, cumplen esta función. Los expertos nos dicen que es aconsejable empezar usando una pequeña cantidad e ir subiendo poco a poco la frecuencia de aplicación y la cantidad del mismo.

Ahora bien, para tener una piel joven, luminosa y sana, además de una buena rutina cosmética, a base de productos como la vitamina C, hidratantes y protección solar, los básicos que no deben faltar nunca en tu neceser. No es suficiente y tenemos que alimentarnos de tal forma que nuestro rostro tenga ese glow que tanto nos gusta.