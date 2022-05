María José Suárez utiliza su cuenta personal de Instagram para compartir sus gustos en moda y belleza. Sabemos qué es fan confesa de un tratamiento único en el mundo para rejuvenecer o qué hace para adelgazar, pero no sabíamos cuál era el truco de sus cejas perfectas. Hasta hoy. Ella misma ha querido enseñar a sus fans qué centro es su preferido para tratar su mirada. Y su truco no tiene nada que con el de laminado de cejas, ni tampoco con el microblandig.

María José Suárez lleva un diseño de cejas arqueadas impecable

La diseñadora compartió un vídeo en el que enseñaba sus cejas naturales perfectas. Una publicación en la que lucía un diseño limpio y arqueado con una elevación en punta justo en la zona del arco. Esta forma cuenta con una elevación notoria y ayuda a levantar visualmente la mirada. Un trabajo a cargo de Estefania Romero (directora de All Beauty Estefania Romero), experta en cejas; entre otras cosas. Y aunque no lo creas, ella no lleva el famoso microblandig, su forma es el resultado de una depilación como las de toda la vida. «Son mis cejas naturales y me las depilo en este centro de estética especializado», explicó.

Eso sí, no sabemos si la depilación es con hilo o con cera. Pero en todo caso, el coste del servicio es de 5 euros. Económico, eficaz e indoloro. El efecto dura entre 1-2 semanas hasta que vuelva a crecer el vello natural. ¡Qué mas se puede pedir!

El laminado de cejas: la otra técnica que está arrasando entre las famosas

Tal vez te has dado cuenta de que las cejas cepilladas e pulcras están muy de moda. A consecuencia de la pandemia, y debido al uso diario de la mascarilla, los centro de estética se llenan de clientas que piden un tratamiento conocido como laminado de cejas o Brow up.

Es nueva opción al microblading que va muy en para aquellas personas que tienen las cejas muy finas. Una de ellas es, precisamente, Virgina Troconis. Es una tratamiento semipermanente que se aplica sobre el vello de la zona y consigue un efecto de ceja ‘peinada hacia arriba’, muy discreto. A la vista, dan la sensación de ser más voluminosas y quedan perfectamente fijas y lisas, siendo la mejor alterativa para las que tiene los pelos rebeldes.

Es un proceso poco invasivo que solo trabaja a nivel del pelo de la ceja, por lo que no duele y es apta para todo el mundo. Normalmente tienen una duración aproximada de 8 a 12 semanas y después se debe realizar de nuevo el procedimiento. Además el tiempo de trabajo es corto, dura aproximadamente 45 minutos. El resultado final es parecido al que tendríamos si hubiéramos utilizado un gel fijador