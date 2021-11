Las manos y uñas son nuestra carta de presentación, aunque en los meses más fríos solemos descuidarlas un poco. Es importante protegerlas del viento, los cambios de temperatura y la sequedad, pero también una buena manicura puede transformar tus manos por completo. Las tendencias dictan que esta temporada son aptos todos los estilos: francesa de color, con estampados arty, en diferentes tonos pastel o incluso muy cuidadas pero al natural. Nuestras famosas ya han empezado a presumir de sus nuevos diseños en Instagram, pero si hay una que nos ha enamorado en su última visita al salón esa es Sara Sálamo. La actriz ha estrenado las uñas más otoñales y elegantes del momento: en rojo clásico, almendradas y con forma de media luna.

Sara Sálamo triunfa con sus uñas media luna

Las uñas de media luna aportan un plus de estilo a cualquier manicura que se precie. Y, aunque es cierto que este diseño se popularizó en los años 20 con Dita Von Teese, ahora han vuelto reinventadas en su versión más sofisticada. Quedan bien tanto en uñas cortas como en extralargas, como las de Sara Sálamo, y es tan variable como colores existen.

Si quieres hacértelas tú misma en casa hay tres pasos infalibles:

1- Limpia en profundidad

Introduce tus uñas en un recipiente con agua caliente y jabón durante 5 minutos para acabar de eliminar cualquier resto de esmalte. Después, lo ideal es no cortar las uñas, ya que las tijeras las debilitan. Con la lima puedes trabajar tanto el largo como la forma deseada. La almendrada es la más buscada esta temporada y te sumará un indiscutible toque ‘lady’. Para hacerlo bien, muévelas desde los lados hacia el centro de forma suave. Eso sí, no te excedas con el limado, ya que si no puedes rebajar el grosor natural de la uña, lo que la hará más fina y frágil.

2- Trabaja las cutículas

A continuación, suaviza las cutículas y retíralas hacia atrás con un palito de naranjo u olivo. Y recuerda, nunca las cortes, ya que puedes hacerte daño y, además, crecerán con más fuerza.

3- Utiliza autoadhesivos

En la parte inferior de tus uñas debes utilizar autoadhesivos con forma de media luna (son los mismos que se usan para hacer una manicura francesa, por lo que son muy fáciles de encontrar). Luego aplica una base protectora y, cuando se seque, pega los adhesivos justo encima de las cutículas.

3- Pinta con precisión

Por último, pinta el resto de las uñas con el color que más te guste, el rojo clásico como el que ha utilizado Sara Sálamo siempre es éxito asegurado. Una vez se fije el color, rellena las medias lunas o déjalas sin pintar, tal y como ha hecho la actriz. Acaba con una capa de top coat para potenciar el brillo y la vida de tu manicura.