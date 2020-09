Sara Carbonero, Macarena García y Cayetana Guillén Cuervo son las grandes protagonistas de la campaña del nuevo Elvive de L’Oreal Paris.

Si por su cuenta, de manera individual, ya derrochan estilo; juntas forman una auténtica explosión de buen gusto. El trío compuesto por Sara Carbonero, Macarena García y Cayetana Guillén Cuervo ya es una realidad. Las tres han decidido unir sus fuerzas para presumir de pelazo y es que, aunque cada una de ellas lo tiene de un largo diferente y con un tono completamente distinto, las tres utilizan su cabello como una de sus principales armas. Castaña, morena y rubia forman ahora el equipo perfecto para presentar la nueva gama de productos de Elvive de L’Oreal París, una colección de acondicionadores, suavizantes y champús que, además de ser respetuosa con el medio ambiente, cuida tu pelo dejándolo suave, sedoso y limpio.

La presentadora de televisión y las dos actrices no pueden hacer mejor equipo. Las tres son guapísimas pero, aunque diferente; también tienen un pelo del que presumir y estar orgullosas. Y no lo decimos solamente nosotros, si no que también lo tiene claro Esther García, la directora de L’Oréal Paris España. «Estamos felices de dar la bienvenida a Cayetana y Macarena a la familia L’Oréal Paris como portavoces de Elvive y seguir contando con Sara en la familia de la que ya lleva años formando parte. Son tres mujeres con talento y seguras de sí mismas y comprometidas. Mujeres fuertes, que se superan día a día y nos inspiran a todos. Nuestras portavoces personifican a la perfección nuestra misión como marca: porque todos lo valemos». Sara, Macarena y Cayetana lo valen; eso es innegable. No hay más que ver las imágenes de la campaña que protagonizan juntas para darse cuenta.

L’Oreal París, hacia un futuro mucho más sostenible

Nuevos rostros (y pelazos) para presentar una nueva línea de productos mucho más sostenible. La marca se ha propuesto que, para 2025, sus envases sean 100% sostenibles. Y, para ello, ha creado una nueva gama de champús y acondicionadores Elvive cuyos botes están elaborados íntegramente con plástico reciclado. ¡Pero también reciclable! Para finales de 2020, todos los productos de L’Oreal París tendrán envases de plástico reciclado, a excepción de su tapón y sus colorantes; algo en lo que aún trabajan.

Sin embargo, y a pesar de que este es un gran avance, no es el único que la firma ha conseguido. La última generación de productos Elvive, además de contar con un packaging sostenible, está elaborada con menos ingredientes y busca reducir el número de conservantes y aromatizantes pero también de agua. Una gama de champús y acondicionadores mucho más sana para nuestro cabello y que consigue dejar el nuevo pixie con mechas claras de Sara Carbonero y las largas melenas de Macarena García y Cayetana Guillén Cuervo especialmente brillantes y sedosos.