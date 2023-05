Las recetas saludables de Vanesa Lorenzo son una ventana fabulosa para conocer que come en el día a día la modelo. De entre todas comidas que nos enseña, destacan sus desayunos para combatir los excesos, o su snack tropical favorito que es saciante, aporta energía y no engorda. Además, nos encantan su estilo de vida saludable. Precisamente por eso, hoy queremos compartir una de sus últimas propuestas de cocina. Una receta sana, ecológica, baja en calorías y muy rápida de hacer. Una opción ideal para comer o incluso para cenar. ¿Estás preparada?

Lo primero que queremos señalar es que se trata de una receta ecológica, y si no sabes lo que esto significa, te lo contamos. La explicación es muy sencilla: son todos los productos que se han producido de forma natural, sin el uso de componentes químicos tales como pesticidas o fertilizantes. Son alimentos que no perjudican el ecosistema y que no llevan a cabo ninguna alteración genética.

Ahora sí, vamos a ver su plato. Se trata de una comida que no conlleva ningún tipo de complicación: butifarra ecológica y arroz integral. ¿El resultado? Una idea exprés para comer, que es apta para todos los niveles de cocina.

Analizamos los dos ingredientes del plato de Vanesa Lorenzo

Como bien te hemos dicho, el plato de Vanesa incluye butifarra ecológica y arroz integral. El primer ingrediente es carne de cerdo de procedencia ecológica que, por norma general, no tiene aditivos, ni colorantes, ni lactosa, ni gluten. Y es apta para celíacos. En teoría esta carne magra procede de fincas donde no se usan pesticidas ni se realizan tratamientos químicos. Además se aconseja en las dietas de bajada de peso porque tiene poca grasa y si se cocina a la plancha o a la parrilla, es perfecta.

La carne de cerdo tiene un lugar importante en nuestra alimentación porque dentro de sus características nutricionales destaca que es rica en vitaminas. Es una maravillosa fuente de vitaminas tipo B, principalmente tiamina (B1), niacina (B3) y Vitamina B12. La tiamina es vital para que el corazón funcione correctamente. La niacina favorece el crecimiento, también, mantiene en buen estado el sistema nervioso, mejora la circulación y ayuda a mantener una piel sana. Por último, la Vitamina B12 contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

El otro ingrediente es arroz integral que nos gusta muchísimo porque al ser rico en fibra mejora las digestiones y ayuda al buen funcionamiento del tránsito intestinal. Otro de sus puntos fuertes es que posee muchos antioxidantes que te son esenciales para retrasar los signos del envejecimiento.