Cristina Pedroche ha vuelto a sorprendernos con su look. En esta ocasión, ha sido su nuevo y salvaje peinado el que ha acaparado la atención de todos.

La moda es una de sus pasiones y se nota. Ya sea para dar las Campanadas cada año o para pisar el plató de Zapeando todas las tardes, Cristina Pedroche consigue divertirse (y divertirnos) transformando su aspecto físico y jugando con las miles de posibilidades que le ofrecen en peluquería y vestuario. Aunque su estilo está bastante definido, la presentadora más polifacética a veces logra sorprendernos de la mejor forma. Y ayer fue una de esas veces. La colaboradora de la divertida sobremesa de La Sexta pisó el plató con más fuerza que de costumbre, presumiendo de nuevo look. Y es que la de Vallecas apareció con un peinado tan salvaje como llamativo.

Obra, como siempre, de Óscar Lozano, su peluquero de confianza para ponerse delante de las cámaras, el nuevo look de la Pedroche no dejó indiferente a nadie. Literalmente. Nada más subir la foto de su radical cambio a su cuenta de Instagram, la también influencer consiguió más de 27 mil ‘me gusta’ en menos de una hora. Una cifra que no para de crecer y que ya ha supera los 102 mil likes. ¿Pero que es lo que se ha hecho la colaboradora de El Hormiguero para desatar tantas pasiones? La respuesta es bien sencilla: se ha rizado el pelo minuciosamente, logrando un volumen tan envidiable como admirable.

Un look tan salvaje que ha logrado conquistar a numerosos rostros conocidos

Como una leona recién salida de la sabana, Cristina Pedroche apareció en la tarde de ayer y nos dejó a todos con al boca abierta. Su melena rizada, dividida a la perfección por una raya en medio y llena de vida y movimiento transformaban por completo a la presentadora. No hay duda de que un buen cambio de pelo puede significar un cambio radical de aspecto. No hay más que verla para darse cuenta y, en este caso, el cambio ha sido de lo más acertado. No lo decimos nosotros, si no que han sido muchos los rostros conocidos que han opinado sobre esta nueva y salvaje apariencia de la yogui más famosa.

Entre ellos podemos destacar los comentarios de cantantes como Ruth Lorenzo, Ana Guerra o Sofía Ellar que alucinaron en colores. «¿¡Perdona!? ¿Qué tipo de diosa eres?» escribía la eurovisiva o «Estás preciosa» y «Este pelo es brutal», dejaban por escrito las jóvenes artistas. A influencers como Tamara Gorro, este cambio de look les parecía «increíble» y a modelos como Noelia López una auténtica «barbaridad». Todas las famosas de nuestro país tienen una opinión sobre el nuevo pelo de la colaboradora y absolutamente todas las opiniones son positivas. Sin duda, un gran acierto para la Pedroche.