Amelia Bono es una auténtica fanática de la vida sana. De hecho, no hay semana que no nos muestre sus rutinas de ejercicio y sus recetas saludables. ¡Y nos encanta! Porque con ello consigue motivarnos a nosotras también en el objetivo de vernos bien y sentirnos mejor.

Hace muy poco la influencer nos desvelaba cuál es su ensalada favorita para mantener la báscula a raya sin dejar de disfrutar. Pero ahora nos ha vuelto a sorprender con otra alternativa perfecta para cualquier comida de entresemana. ¿Lo mejor? No se tarda más de 10 minutos en preparar.

Amelia Bono apuesta por una comida ligera y llena de beneficios saludables

Si tu propósito es perder un poco de peso y sentirte más ligera, seguramente pienses que debes reducir las cantidades que ingieres. Pero lo cierto es que no tienes por qué pasar nada de hambre. La clave simplemente reside en elegir y combinar los alimentos correctos, tal y como hace Amelia Bono en su comida.

Tras una intensa jornada de ejercicio, la mujer de Manuel Martos se decanta por una tortilla consistente, sencilla y riquísima. Pero que además, aporta muy pocas calorías y muchos beneficios saludables.

«Me he hecho para comer una tortilla de dos huevos, pero con aguacate, pavo, espinacas y semillas de chía. Está increíble, tenéis que probarla. Las espinacas las he triturado y las semillas las he tenido en agua», explica la empresaria.

Lo cierto es que la comida de Amelia Bono es una opción ideal para no pasar demasiado tiempo cocinando y no aburrirse de comer sano. Este plato no aporta más de 360 calorías y, a la vez, lleva todo lo necesario para cuidarnos: proteína, grasas saludables, vitaminas…

Si al igual que la influencer, tú también practicas ejercicio, esta receta te encantará, porque tanto el aguacate como los huevos te aportarán una gran cantidad de energía después de tus entrenamientos. ¿Te animas a preparar esta deliciosa tortilla en casa?