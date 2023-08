Vicky Martín Berrocal ocupa día sí y día también portadas y numerosos artículos en los medios de comunicación españoles. La fascinación que siente nuestro país por ella va más allá de sus lecciones de estilo donde derrocha belleza y elegancia, se ha ganado el afecto del público con su sencillez, humildad y cercanía. El hecho de compartir su rutina facial de noche ha desatado la locura entre sus followers. Toma nota de los productos favoritos de noche de la influencer.

Los secretos de belleza de Vicky Martín Berrocal

La socialité es una figura habitual de programas de tv pero también es empresaria, una diseñadora de moda de éxito e incluso ha hecho sus pinitos como actriz en televisión. Vicky despierta pasiones y sus seguidores están deseosos de hacerse con el último modelo con el que aparece en sus redes sociales, con sus accesorios, maquillaje y quieren saberlo todo de ella, incluso qué productos utiliza para el cuidado de la piel que la hacen mantenerse joven y radiante.

Le gusta cuidarse y es frecuente que cuente a sus seguidores que se realiza sus tratamientos de cabina en Tacha Beauty, centro de belleza donde también adquiere sus productos cosméticos, y en el que ella confía plenamente. Allí es donde se prepara para lucir radiante en eventos o fechas importantes, es uno de los mayores secretos beauty de la empresaria.

Vicky Martín Berrocal ha querido compartir su rutina de noche en su cuenta de Instagram, saldando así la deuda que había contraído con sus followers que le habrían hecho esta petición en numerosas ocasiones. Entre los comentarios de la publicación Vicky asegura que esta rutina le ha cambiado la piel así que vamos a darte el paso a paso analizando su rutina de productos e ingredientes para que, si quieres, puedas replicarla sin problema.

La importancia de la limpieza

La diseñadora ha compartido un vídeo en Instagram donde explica paso a paso su rutina de noche enseñando los productos que se aplica en rostro, cuello y escote antes de acostarse.

Lo primero que señala Vicky es la importancia de la limpieza de la piel, ella en el vídeo ya la tiene limpia pero hace hincapié en que, por muy cansadas que lleguemos al final del día, la limpieza es un paso innegociable y muy necesario para que los productos que apliquemos a continuación tengan un mayor efecto.

Los expertos recomiendan realizar una doble limpieza para eliminar todo tipo de impurezas en la piel. En nuestra piel se acumulan dos tipos de impurezas, las grasas, como el maquillaje, el protector solar o el exceso de sebo, y las acuosas, como la transpiración o el polvo. Para retirar estos dos tipos de sustancias es necesario utilizar productos con distintas formulaciones, de esto modo nos podremos deshacer correctamente de todas las impurezas y dejar la piel completamente limpia.

En primer lugar se utilizaría un producto de base oleosa como una leche limpiadora, un aceite, agua micelar o bálsamo desmaquillante para retirar las impurezas grasas o liposolubles. A continuación optaríamos por un producto que incluya componentes detergentes suaves para eliminar las impurezas acuosas o hidrosolubles. Estos productos pueden ser en formato gel, espumas o emulsiones con tensioactivos suaves que limpian la piel en profundidad.

Rutina de noche paso a paso

Una vez que la piel está limpia Vicky aplica, en primer lugar, un sérum facial de noche, en concreto el Night Serum de Dr. Barbara Sturm que tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a la piel en el proceso de regeneración nocturna, además de contrarrestar la sequedad. Antes de que este producto se seque, la empresaria extiende otro producto en rostro, cuello y escote: el sérum de vitamina C C-Tetra Luxe de Medik8.

Le toca el turno a la crema hidratante de noche y Vicky opta por otro de los bestsellers de la firma Medik8, la crema de día y de noche con retinoides y vitamina C r-Retinoate. Después de masajear la crema en la piel hasta su completa absorción Martín Berrocal pone en el foco en la mirada y aplica a toquecitos un contorno de ojos, un producto con el que ella misma lamenta no haber sido más constante porque le ha acabado pasado factura con el tiempo. El que ella utiliza es el Super Anti-Aging Eye Cream de Dr. Barbara Sturm, ideal para pieles maduras y que incorpora en su fórmula lípidos biomiméticos, ácido hialurónico, flor de castaño y extracto de árbol de la seda. Un producto que regenera la piel y rellena arrugas eficazmente.

Para terminar de trabajar la mirada utiliza unos productos específicos para favorecer el crecimiento de las pestañas de la marca M2 Lashes. El broche de oro a su rutina de noche lo pone pulverizando en su piel, antes de irse a la cama, el perfume Eterna de su propia firma Vicky Martín Berrocal.

¿Se puede combinar vitamina C y vitamina A o retinoides?

Es una de las dudas que plantean las seguidoras de Vicky Martín Berrocal en los comentarios de la publicación. ¿Se deben mezclar la vitamina C y el retinol o es mejor usarlos por separado en distintas horas del día? Isabel Reverte, directora técnica de Rosalique, explica que “aunque no se suelen combinar para no crear saturación en la piel y que no haya una sobreestimulación de la piel, este cóctel es solo recomendable en pieles avanzadas, experimentadas con este tipo de activos y que esté saludable”.

Vicky sin duda está muy bien asesorada y a sus 50 años luce una piel maravillosa, pero si quieres cubrir las necesidades de tu piel deberías configurar una rutina personalizada adaptada a tus necesidades. Acude siempre a un profesional para conseguir una piel más sana y bonita sin correr riesgos innecesarios.