Seguir una rutina de belleza a diario es imprescindible para evitar que aparezcan imperfecciones en nuestra piel. Lucir un rostro terso y luminoso es posible si escoges productos que sean de calidad y específicos para tu tipo de piel, que le aporten los beneficios que necesita para mantenerse joven y radiante. Laura Matamoros es una de las influencers que puede presumir de tener una piel estupenda y súper cuidada… ¿Quieres conocer su secreto? Te lo contamos aquí.

Es normal que de vez en cuando nuestra piel presente pequeñas imperfecciones. Todas las sufrimos en algún momento, ya sean brotes de granitos, rojeces, puntos negros… Y, con el paso de los años, se suman también los signos de la edad: arrugas, líneas de expresión, manchitas, pérdida de firmeza y luminosidad… Por eso es súper importante mantener una rutina de skincare centrada en prevenir (si aún no te han salido) o combatirlas para que desaparezcan o, al menos, disimularlas.

La rutina beauty de Laura Matamoros

Hay ciertos productos indispensables que no pueden faltar en tu neceser de belleza. Algunos de ellos son: un gel limpiador, una crema hidratante, un protector solar… Estos son básicos imprescindibles que cualquier tipo de piel necesita a diario. Pero también hay otros que pueden suponer una ayuda extra, como un contorno de ojos, un tónico, un sérum, una mascarilla de labios… Y no sirve cualquier producto, debes asegurarte que sean de marcas que cumplen unos estándares de calidad para que no perjudiquen a tu rostro. Si quieres comenzar desde ya una rutina de skincare, Laura Matamoros tiene todos los productos de calidad que necesitas. Te los descubrimos.

La hija de Kiko Matamoros nos ha enseñado los productos que usa para su rutina diaria, entre los que incluye un bálsamo de labios con ácido hialurónico para nutrirlos y repararlos durante toda la noche; un gel facial con ácido glicólico y aloe vera para aportar más firmeza a la piel; un sérum iluminador con Vitamina C; una crema de contorno de ojos con acción iluminadora y un gel limpiador que limpia e hidrata el rostro en profundidad.

Si quieres saber más de ellos (de dónde son, sus ingredientes clave, su precio…), sigue bajando hasta nuestra galería y descúbrelo todo con detalle. ¡Te encantarán!