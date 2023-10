The Lab Room, la firma de belleza holística y sensorial, se alía con la reconocida artista Rossy de Palma para crear una colección de lo más sensual donde los extractos botánicos y la aromaterapia envuelven los sentidos.

El mítico espacio madrileño The Lab Room, fundado por Mónica Ceño, cuenta con cosmética propia exclusiva basada en el poder de las plantas, los aceites esenciales y los extractos vegetales. Gracias a la profunda conexión de Mónica con la artista Rossy de Palma nace The Rose Petal Collection de Rossy de Palma x The Lab Room, una línea con la rosa como estrella principal, que tiene mucho del espíritu de ambas mujeres, y que busca aportar bienestar tanto al cuerpo como al alma.

Una colección que busca conectarnos con la diosa que llevamos dentro

El amor a la naturaleza, a las plantas, a los rituales que nos conectan a la tierra y con nuestra parte femenina más indómita, son puntos clave en la colaboración de estas dos mujeres inspiradoras. El bienestar y el necesario equilibrio, las texturas reconfortantes, los aromas embriagadores que celebran la femineidad, la seguridad y la confianza en una misma… así es la nueva colección de The Lab Room en colaboración con Rossy de Palma, una línea que se basa en los productos favoritos de The Lab Room de la actriz, cantante y modelo, pero versionados para sublimar el poder de la mujer a través de la energía primigenia de la rosa: una flor tan delicada, como magnética y cautivadora.

¿Cómo nace esta colaboración entre The Lab Room y Rossy de Palma? “Rossy adora los productos de The Lab Room, y siempre quisimos hacer algo juntas. Hemos hecho una edición especial de los productos favoritos de Rossy de nuestra línea con la rosa como protagonista y hemos añadido ingredientes de África, un continente que tiene un significado especial para nosotras. Ella adora África y yo tengo antepasados árabes y africanos de Benín, así que hemos elegido algunos extractos, como el aceite de Marula y Kalahari. También tenemos en común nuestro amor Mediterráneo por las flores exuberantes y la naturaleza. Rossy nació en Mallorca y yo pasé muchos veranos en Ibiza, su naturaleza salvaje es algo que también perdura en la colección”, explica Mónica Ceño.

The Rose Collection de Rossy de Palma x The Lab Room

La línea cuenta con 7 productos, tanto corporales como faciales. Para el cuerpo encontramos un exquisito scrub que es un verdadero lujo para los sentidos, cubierto de pétalos de rosa confitados y con un aroma arrebatador. El exfoliante de pétalos de rosa combina el poder de la sal mediterránea con las propiedades hidratantes y energizantes del aceite de almendras y el germen de trigo. Puedes poner algunos pétalos de rosa confitada en la bañera para sentirte una auténtica reina, un gesto que elevará el momento del baño a otro nivel. La piel después de exfoliarla queda suave, muy hidratada y con un aroma a rosas y hojas de higuera absolutamente deliciosos.

Deluxe Body Cream es una crema corporal muy rica y untuosa que hidrata la piel en profundidad ya que ha sido enriquecida con aceite de semilla de Kalahari, aceite de maruja y manteca de karité (esos elementos africanos que entrelazan la esencia de ambas mujeres). Tiene propiedades antienvejecimiento gracias a un cóctel de extractos botánicos con equinácea y flores de malva que favorecen que la piel luzca radiante y visiblemente más firme. Deja la piel delicadamente perfumada y es perfecta para época de frío.

Mónica siempre aboga por utilizar crema de manos después del lavado de manos. Como esta línea se fraguó durante el confinamiento no es de extrañar que estén incluidos en ella el gel de manos (también puede usarse como gel de baño) y la crema de manos. Ambos productos cuentan con ese aroma adictivo y, como el resto de la colección, su packaging nos retrotrae a los felices años 20 gracias a las rosas vintage que lo pueblan.

Notas de rosa y hojas de higuera, un aroma embriagador y reconfortante

Los jabones de The Lab Room tienen mucha (y merecida) fama. En esta colección podemos encontrar un jabón con mezcla de extractos botánicos y pétalos perfumados con notas florales de rosas frescas. Utilízalo tanto en la piel del cuerpo como en cabello para una experiencia sensorial inigualable.

Wonder Oil se reinventa añadiendo aroma de rosas y notas verdes de hojas de higuera. Este aceite hidratante todoterreno es de lo más versátil y puede usarse tanto en rostro como en cuerpo y cabello. Cuenta con maruja, melón kalahari y uvas, un cóctel nutritivo fuera de serie que deja la piel espectacular, y el cabello muy brillante e hidratado.

Por último, Wonder Balm Rose Petal, es la edición especial del archiconocido y premiado bálsamo de la marca. El producto incluye la rosa, la fragancia preferida de Rossy, y hojas de higuera, el sello de toda la colaboración. Este producto sirve (casi) para todo, desmaquilla, es reparador, hidrata labios, suaviza cutículas, labios, aplicado en las puntas del cabello las deja muy hidratadas y con un aroma espectacular, incluso hace las veces de perfume sólido. ¡Ojo! Este producto engancha por su aroma extraordinariamente adictivo.

The Rose Petal Collection de Rossy de Palma x The Lab Room es una edición especial sensacional, y una oda a la femineidad, que cuenta con un lado salvaje y libre pero que se equilibra con la sutileza y la ternura de la rosa, ayudándonos a conectar con nosotras y nuestra diosa interior a través del ritual sensorial de los cuidados de belleza.