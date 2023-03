Aunque alejada de la televisión, Rocío Flores no ha pasado al olvido ni mucho menos. Ahora la hija de Antonio David vive centrada en su perfil de influencer. La joven continúa enseñando su día a día a sus seguidores, y no tiene reparo a la hora de revelar los retoques estéticos que se hace.

Siempre en busca de la naturalidad, Rocio no duda en compartir las últimas mejoras estéticas que se ha hecho en el rostro: "Me he puesto tres pinchazos de botox en la frente, he rellenado los surcos de la boca con ácido hialurónico y me he inyectado vitaminas para tener el cutis más luminoso", confiesa.

La sobrina de Gloria Camila tiene claro que es algo que no tiene que esconder. "Lo que he hecho de la forma más natural para prevenir el envejecimiento", explicó. También reflexionó sobre la gente que le critica y le dice que "no para de hacerse cosas", pero aseguró que la mayoría de los comentarios negativos venían de mujeres, algo que le entristece especialmente. "Me asombra tener que estar justificándome todo el rato de todo los tratamientos que me hago. Yo no me estoy haciendo nada raro en la cara", añade.

Rocío Flores habla sin tapujos de sus últimos retoques estéticos en la cara

Los retoques estéticos han ayudado a Rocío Flores a dar un cambio radical a su imagen en los últimos años. La nieta de Rocío Jurado recurre a ellos con frecuencia, y ahora ha vuelto a mostrar en sus redes sociales el resultado de estos tres nuevos retoques. La también colaboradora de televisión ha acudido a su clínica de medicina estética de confianza, que casualmente es la misma a la que va Olga Moreno, para mejorar la expresión de su rostro y ha compartido con sus seguidores cómo ha sido todo el proceso.

En concreto, ha desvelado que se ha inyectado botox en la frente, en tres puntos estratégicos, para relajar los músculos de la zona, eliminando así las arrugas en el entrecejo."Me he puesto tres puntitos de botox en la frente porque yo tengo las líneas de expresión muy marcadas. No veo bien y siempre estoy con el ceño fruncido y eso hace que aún se me noten más las arrugas".

Además, se ha hecho un relleno del surco nasogeniano con ácido hialurónico con el objetivo de corregir y prevenir las arrugas que se forman entre las aletas de la nariz y las comisuras de los labios. Así ayuda a rejuvenecer su rostro, pero sin salirse del aspecto natural. "Soy muy exigente con mi imagen y al estar cada vez más delgada se me marcan más las arrugas. Me he puesto ácido para no tener que estar retocando tanto las fotos", ha revelado la joven.

También se ha puesto vitaminas con péptidos biomiméticos que lo que hacen es hidratar y retexturizar la piel para prevenir el envejecimiento cutáneo. Y así con solo unos pinchazos consigue rejuvenecer el rostro.

Los otros cambios de la influencer

No hay quien pare a Rocío Flores. Desde que apareció en televisión en el año 2019, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se ha convertido en todo un personaje público. La joven, a sus 26 años, cuida mucho su aspecto físico, motivo por el cual ha decidido hacerse varias mejoras estéticas.

Además de pasar por el quirófano para una cirugía de aumento de pecho a principios del año 2022, también, poco después se hizo una lipoescultura donde consiguió quitarse algunos kilos. También ha querido inyectarse ácido en los labios, algo que le da más hidratación y volumen a su boca. El cambio es notable y se nota en su actitud que cada día se siente más a gusto consigo misma.